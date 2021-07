Avräkningspriset höjs med 10 öre

Höjningen presenterades vid en presskonferens i Munka-Ljungby på onsdagsförmiddagen.



För mjölkleverantörerna innebär prishöjningen att genomsnittspriset blir 288 öre per kilo.

Skånemejeriers senaste marknadstillägg var på 20 öre. Den senaste höjningen, om 10 örem gäller retroaktivt från och med 1 september.



Bakgrunden till att Skånemejerier kan ge bönderna mer betalt är den snabba förändringen av lönsamheten som skett under den allra senaste tiden. Skånemejerier redovisar plus 40 miljoner kronor för de senaste åtta månaderna.

Beslut om djurförbud står fast



Enligt Skånemejerier står 19 Arlabönder i kö för att få leverera mjölk till Skånemejerier. Tolv av dem har nyligen ingått en överenskommelse med Skånemejerier om att redan innan deras avtal med Arla löper ut leverera till Skånemejerier.



- Om sex veckor kommer bönderna att leverera hälften av mjölken till Skånemejerier och hälften till Arla, säger Björn Sederblad, vd på Skånemejerier.









Presskonferensen hölls på ordförande Anders Olssons gård i Munka-Ljungby. Vid pressmötet visade han upp sitt nya lösdriftsstall med plats för 150 nötkreatur. ATL.nu