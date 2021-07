Även lantbruket drabbat på Bornholm

Det officiella snödjupet på vad som populärt kallas solskensön var enligt Dansk Metorologisk Institut på onsdagen 138 centimeter och drivorna är på sina håll fyra meter höga.



Mest snö i Sverige hade samtidigt Höglekardalen i Jämtland med 103 centimeter. Öland var förvisso också snödrabbat i veckan men med jämförelsevis beskedligare 54 centimeter.



En akuttelefon för Bornholm som upprättades på måndagen blev snabbt så belastad att polisen tappade räkningen på uppringarna. De akuta behoven gällde receptbelagd medicin, djurfoder och babymat.



Tusentals människor beräknas vara instängda i sina hus och polisen beräknar att det innan nyår behövs hundratals grävare, schaktmaskiner, lastbilar och snöslungor för att göra vägnätet farbart. I stort sett all utrustning måste tas med båt till ön som har begränsade egna resurser.



Lantbruket är också drabbat. I Klemensker, mitt på ön, fick snömängderna taket till ett grisstall att haverera. 450 grisar fanns i stallet men enligt bornholmska media ska se flesta ha klarat sig utan skador. Efter raset har myndigheterna engagerat värnpliktiga att röja upp på platsen.



I Aakirkeby, någon mil längre söderut, försöker andra militärer att rädda kor som stängts in i ett raserat stall.



Polisen har gjort utryckningar på snöskoter och för akuta sjuk- och läkartransporter har bandvagnar och militärhelikoptrar satts in. Så extremt är läget att polisen redan i måndags utverkade rätt att tippa snömassor i havet, vilket annars inte är tillåtet.Jan Vainult