Även djurägare ska mötas med respekt

Djurskyddet har för i höst varit ämne för två seminarier i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Djurskyddet är föremål för utredning som ska vara klar i juni 2011, och en debatt under resans gång är inte fel.



Det verkar äntligen finnas en medvetenhet om att den svenska modellen för djurskydd får konsekvenser. Nämligen att svensk produktion i hög fart läggs ned och att vi i stället importerar mer mat, inte minst kött, från länder med sämre djurskydd. Ett faktum som få konsumenter egentligen fäster någon vikt vid.

Två talare från det senaste seminariet förtjänar att lyftas fram: professor Martin Wierup och veterinär Per Michanek.



Martin Wierup varnar för att etologiska aspekter kan få för stor tyngd i förhållande till djurhälsa, djurskydd och smittskydd. Detta gör att svenska föreskrifter går längre än EU:s utan att djuren får det bättre. Han efterlyser bland annat verktyg för att mäta djurens välbefinnande.



Per Michanek pekar på hur enskilda inspektörers bedömningar kan få avgörande betydelse för en människas liv. Trots att djuren har det bra, kan brister i föreskrifternas efterlevnad, eller myndighetens tolkning av dessa, leda till omfattande sanktioner, inklusive omhäntertaganden och djurförbud. Utan rättslig prövning.



Det finns djurägare vars djurhållning följer alla regler till punkt och pricka men där sjukligheten är hög. Omvänt finns det djurägare med välmående djur trots att stallarna inte uppfyller alla krav.



Vilken djurägare ska anmälas? frågar Per Michanek. Hans svar: ingen av dem. Den förstnämnda kategorin ska ha hjälp att räta upp situationen. Den andra ska ha en klapp på axeln.



Det är utomordentligt viktigt med samsyn och enhetliga bedömningar. Resultatet av översynen måste bli mer flexibilitet i tillämpningen av föreskrifterna utan att det blir mer regelkrångel och för­dyringar för bonden.

En växande insikt om att djurägarens hälsa och trygghet har betydelse för djurens välbefinnande vore också önskvärt. Även en djurägare ska behandlas med respekt, som Per Michanek uttrycker det.

Lars Vernersson