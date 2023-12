”Även bondens ekonomi måste vara hållbar”

Tack för ert svar. En av anledningarna till våra frågor är att ni sitter med i Svenskt Sigills standardråd och därmed påverkar möjligheterna för leverantörer inom bland annat Falköpings mejeri och Gäsene mejeri.

Tyvärr är de svar vi får tydliga på det viset att ekonomin för oss mjölkleverantörer inte är av intresse för er. Inte heller svensk livsmedelsförsörjning. Ni gör det oerhört lätt för er när ni kräver åtgärder och är med och stiftar regler för oss. Regler som vi med snart 30 års facit kan se har lett till en stor minskning av svensk djurproduktion.

Det är beklagligt att se hur Gunnela Ståhle aktivt arbetar för att trycka ner lönsamheten för oss djurproducenter, både via billiga matpriser och djurskyddskrav som vi inte får betalt för. Detta trots att vi, via LRF, betalat hennes lön under många år. Detsamma gäller den i sammanhanget mindre synlige Sören Persson, numera styrelseledamot i Vi Konsumenter, som även han varit anställd av LRF i många år.

Vi Konsumenter skriver att de ”accepterar att vi håller djur för att producera mat”. De menar också att ”djur kan ha en viktig roll i en hälsosam och hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion”. Ni tycks helt ha missat vad hållbarhet innebär. Hållbarhet definieras genom att en produktionen är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ni nämner inte med ett ord att vår ekonomi måste vara hållbar. Varför väljer ni att blunda för den ekonomiska hållbarheten?

Inte med ett ord nämner ni heller om ni försöker påverka handelskedjorna att betala bättre för de mervärden ni får gratis tack vare de diskriminerande lagar vi har. Ert påstående att Krav-producenter får betalt för extra mervärden stämmer inte. Kostnaderna för kravproduktionen täcker inte de extra kraven och trenden är tydlig. Konsumenterna vill inte betala för Krav-producerat och produktionen sjunker.

Ert svar visar tyvärr att ni, likt era samarbetspartner inom djurrättsorganisationerna som Djurens rätt, vill minska djurproduktionen. Ni vill helst minska djurproduktionen och bryr er inte om i fall det kött vi äter är svenskproducerat eller ej. Ni importerar hellre om ni bedömer det vara bättre ur djurskyddshänseende och bryr er tydligen inte om att vi måste ha mat vid en krissituation.

Slutet på ert svar med påhoppet på LRF, är inte ens värt att kommentera. Ni som levt på LRF borde skämmas för att ni på ålderns höst vänder er emot den hand som fött er.

Djurskyddet Sverige och Vi konsumenter har avböjt replik.