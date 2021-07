Teckna autogiro för din prenumeration

Att betala sin prenumeration via autogiro är ett smart sätt att slippa hålla ordning på avier och förfallodatum.

Via vår e-formulär kan privatpersoner skicka in medgivande för debitering via autogiro. Du behöver ha BankID och ditt kundnummer.

Betalar-/kundnummer (prenumerationsnummer) finner du på din faktura eller när du loggar in på mina sidor på atl.nu. Har du inte tillgång till ditt betalar- eller kundnummer är du varmt välkommen att kontakta kundservice, så hjälper vi dig vidare.

Pris: 198 kr/månad för Tidningen ATL+ATL Digital

Pris: 149 kr för ATL Digital

Dragningsdatum: 28:e i varje månad.

Teckna autogiro ATL

Teckna autogiro ATL Digital

Instruktioner:

1. Fyll i formuläret, ta del av och godkänn villkoren och klicka på signera.

2. Du får då upp en ruta för att välja hur du önskar signera medgivandet. Välj BankID eller Mobilt BankID och följ därefter instruktionerna för signering.

Teckna autogiro ATL

Teckna autogiro ATL Digital