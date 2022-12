För ATV-utbildaren och skogsbonden Per Johansson är fyrhjuling det självklara valet. Men den som vill köpa ATV måste göra flera olika val. I den här bilagan testar Per Johansson bland annat en elektrisk fyrhjuling, sätter ATV-vagnar under lupp och provkör en UTV i skogen – allt för att underlätta ditt val av maskin!