Den nya X25 placerar sig storleksmässigt mellan den stora X30 på 12,1 tum och den mindre X14 med 4,3 tums skärm.

Kan styras

X25 är en pekskärmsdator som har svenska menyer. Den kan kombineras med Topcons satellitmottagare AGI-4 och går då att använda till autostyrning av fordonet, antingen via fordonets styrventil om sådan finns, eller via ett extra tillbehör som monteras på fordonets ratt.Om fordonet har X-link mellan skärmen och en befintlig redskapsdator kan också dosering och sektionsautomatik styras.X25 har också fullt stöd för Isobus Task Controller och Isobus Terminal. Topcon säljs i Sverige via Agrotech.