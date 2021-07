Åtta barn med vid maskinförstörelse

Samtliga barn är under femton år, och under gårdagen lämnades deras namn in till de sociala myndigheterna. Föräldrarna till barnen är inkopplade.



Händelsen utspelades i onsdags när en lantbrukare fick ett samtal från en granne som hört ljud från maskinhallen. Barnen hade då tagit sig in i maskinhallen, vattenfyllt maskiner, krossat fönster, tömt åtta pulversläckare och skadat inredningen, skriver Sydsvenskan.



Försäkringsbolaget utreder nu hur stora skadorna är. Men det är inte klart vem som ska betala för de förstörda maskinerna.

- Det här blir ju en förhandling mellan jordbrukaren, försäkringsbolaget och föräldrarna. Det har talats om mångmiljonbelopp, men var det hamnar till slut vet man inte, säger Mikael Ramsbjer, kriminalkommissarie hos polisen i Staffanstorp, till Sydsvenskan. ATL.nu