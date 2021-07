ATL sammanfattar läget i klimatförhandlingarna

Tidigare i dag, torsdag, gav Danmark upp försöket att lägga fram sitt hårt kritiserade kompromissförslag. Ett utkast som verkade vara ett försök att balansera u-ländernas krav på en fortsättning av kyotoprotokollet och nya krav på u-länder och USA, som inte omfattas av kyotoprotokollet.



Nu förhandlas i mindre grupper i två olika spår. Förhoppningsvis kommer det att resultera i två utkast som blir klara till någon gång i kväll. Ett utkast som utgår från kyotoprotokollet och ett papper som tar upp villkoren för de länder som inte skrev under i Kyoto.



Det har hela tiden funnits en grundläggande motsättning mellan u-länderna och den rikare världen. I första hand är det EU som symboliserat den rikare världen, eftersom USA inte skrev på kyotoavtalet.



EU har i sin tur skjutit in sig på att USA och Kina, som står för hälften av världens koldioxidutsläpp, måste gå med på att minska sina utlsäpp mer än vad de hittills har lovat.





Kort besök av Obama

Stora motsättningar

Enligt upgifter i dag kommer USA:s president Barack Obama bara att stanna tre timmar under fredagen i Köpenhamn. Många tar det som intäkt för att USA inte kommer att skriva under ett avtal i Köpenhamn. Uppgifter från den amerikanska delegationen tyder dessutom på att man bara tänker sig en politisk överenskommelse i Köpenhamn. En sådan överenskommelse ska sedan leda fram till ett bindande avtal vid klimatmötet i Mexico nästa år.Det är en linje som inte gillas av EU, som jobbar hårt för att alla i-länder ska tvingas till ett juridiskt bindande avtal i Köpenhamn. Dessutom vill EU att de mest utvecklade u-länderna, framför allt Kina, Indien och Brasilien, ska omfattas av juridiskt bindande krav på klimatåtgärder.De flesta bedömare ser motsättningarna som alldeles för stora för att man på ett dygn ska ha en chans att komma fram till något som liknar ett gemensamt klimatavtal.Det enda positiva hittills under dagen är annars att USA:s utrikesminister Hillary Clinton lovade att USA ska arbeta för ett finansiellt stöd på 100 miljarder dollar per år från 2020 för klimatåtgärder i de fattigaste länderna. Det vill säga ungefär samma innehåll som EU och de afrikanska staterna var överens om på onsdagen.Men det finns förstås en brasklapp. Det handlar om att Kina måste utlova utsläppsminskningar som går att mäta och kontrollera. Om Kina inte ställer upp på det så spräcker de en överenskommelse, hävdade Hillary Clinton. Dan Birgerson