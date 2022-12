ATL ger dig svaren inför valet

I den allmänna debatten är det inte alltid de gröna näringarnas hjärtefrågor som lyfts fram.

Fördjupat och konkret

Många frågor

Live från ladan

Sista anmälningsdag

Det vill ATL råda bot på. Vi har ringat in fem områden där valresultatet kan bli avgörande för näringens villkor.Först ut i fredagens tidning är djurskyddet. I papperstidningen intervjuar vi djurskyddsutredaren Eva Eriksson och avkräver de politiska partierna besked. På webben får grisbonden Mattias Espert ge sin syn på saken.Den närmaste tiden kommer vi även att ta upp frågeställningar som rör företagandets förutsättningar, skogspolitiken, förnybar energi och - kanske viktigast av allt - visionerna inför framtiden.Hur kan ett fungerande djurskydd säkerställas samtidigt som vi inte tappar i konkurrenskraft?Hur kan ett effektivt och produktivt skogsbruk förenas med miljöns krav - och hur ska jordbrukare, skogsföretagare och entreprenörer kunna hävda sig i konkurrensen utan att drunkna i byråkrati och regelkrångel?Du har säkert massor med frågor och synpunkter om dessa ämnen. Onsdagen den 3 september har du din chans att få svar.Då arrangerar ATL.nu en lantbruksdebatt där ATL:s politiska reporter Sara Johansson ställer politikerna mot väggen.Debatten direktsänds via nätet från en lada utanför Knivsta mellan klocklan 10.30 och 12.Har du tips på frågor som du vill ska ställas till politikerna? Mejla dem till Sara Johansson på sara.johansson@atl.nu , skriv dem på Twitter under #Lantbruksdebatten eller gör ett inlägg på ATL:s facebooksida Vill du vara med i publiken på Åsbergby gård utanför Uppsala? Anmäl ditt intresse genom att mejla lantbruksreporter Tove Nilsson på tove.nilsson@atl.nu .Fredagen den 29 augusti är sista dag att anmäla om du vill vara med i publiken.Anmälan är inte bindande, men eftersom antalet platser är begränsat är det bra för oss att veta hur många som kommer.Välkommen att följa ATL:s valbevakning - i pappret och på nätet!