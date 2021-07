ATL bloggar från Almedalsveckan

Torsdag 8/7 kl 22.30

Åter i stugan efter en kväll på stan i vimlet. I morgon reser jag hem tidigt och bloggandet avslutas härmed för den här gången. Almedalen var en intressant upplevelse, men en debutant som jag klarar inte en hel vecka...

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 20.00

Under Scanminglet tidigare i kväll träffade jag tre glada hallänningar, Donald Brorsson och Sven-Johan Svensson som hälsade på sin till Dalhem på Gotland utflyttade kompis Mats Bondesson. Mats är gift med en gotländska och flyttade till ön 1997. Han levererar 6500 grisar per år.

De tre hade synpunkter bland annat på hur arbetsförmedlingen kan hjälpa ungdomar ut i arbetslivet via tillfälliga jobb i den gröna sektorn. Arbetsförmedlingen skulle ha arbetsgivaransvaret och bonden betala till den. Det är brist på arbetskraft under säsongen och fler ungdomar borde få in en fot på arbetsmarknaden, menar de.

De tycker också att gårdsstödet kan verka hämmande på strukturrationaliseringen. Lite äldre bönder som gjort sig av med djuren är ibland alltför ovilliga att släppa ifrån sig marken till en expansionsvillig granne.

De passade också på att ge Eskil Erlandsson en eloge för sin insats vid lunchseminariet om hållbar matproduktion som jag tidigare skrivit om. De var där också. Han sa ifrån på skarpen om vikten av att det finns några svenska bönder kvar.

- Gör det inte det kvittar det ju vilka villkor och regler vi har, sa Sven-Johan Svensson.

Vi var alla överens om att det var bra att jordbruksministern bröt en lans för primärproduktionen. Tack för pratstunden!

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 19.40

Jag måste erkänna att Mona Sahlins framträdande var bättre än väntat. Jag har små förhoppningar på hennes talekonst. Men det här var rätt effektivt och välgörande fritt från de tillkämpade poänger som hon aldrig klarar att leverera. Inte ett ord om jord- och skogsbruk. Jo, förresten, hon nämnde att "särintresset" Centern tog bort gödselskatten.

Och minsann hördes det inte några vuvuzelastötar som final.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 19.30

Mona Sahlin talar om att Sverige är på väg baklänges men att hon ska ändra på det. Alla ska ha chansen att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund och kön. Det låter rätt likt Alliansen. Men om målen är lika är medlen olika. Mona Sahlin varnar oupphörligt för skattesänkningar och privata alternativ.

Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand finns uppenbarligen på plats långt där borta, de presenteras av Mona Sahlin med orden "det är tillsammans vi blivit starka".

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 19.20

Mitt gratisätande har jag försummat. Jag tog igen lite genom att gå på Scans mingel innan jag gick till parken. Det marknadsfördes som det bästa i fjol. Och det var verkligen gott. Scan har en egen catering i Visby, och den hade ordnat en rad små läckerheter i form av korvar, skinkor, röror, wraps, rullar, salamiinnrullad brie och mycket annat som jag inte vet riktigt vad det var.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 19.10

Mona Sahlin har börjat tala. Parken är smockfull. Jag sitter under ett träd 150 meter bort. Uppvärmningen stod artisten Moneybrother för, med svårmodig sång. Uppenbarligen en lidande konstnär.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 18.50

Apropå miljöfordon, i går kväll såg Sara och jag Valtras biogastraktor dra en repa på stan.

Nu ska jag gå till stora scenen och lyssna på Mona Sahlin.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 18.40

Jag har gått en runda i hamnen och tittat på miljöbilar. 19 märken ska ha visat et 30-tal modeller, men nu var det bara ett 10-tal kvar. Bland annat en Peugeot sportcoupé med dieselhybridteknik. Den hade jag inte hört talas om. Den hade dessutom fyrhjulsdrift, eldrift där bak och dieseldrift där fram.

Men bilar verkar inte intressera mina yrkesbröder och systrar. Hulda Sacredéus delade tillsamman med en kamrat ut information i Bil Sweden och Motorbranschens riksförbunds tält och gladdes åt att det äntligen var en med Teliakort i band runt halsen som tog en tidning. Kortet är pressackrediteringen.

- Vi har varit här sedan i måndags och du är den andra med sådant band som tar en tidning, sa de.

Konstigt. Och jo, Hulda är dotter till kd-politikern Lennart.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 15.40

Visby är verkligen kändistätt. Vistas man en kvart i innerstan kan man utan vidare få syn på tio partiledare och ministrar, nuvarande och tidigare. Samt ett knippe kändisar från medievärlden.

Huvudnummer i dag är Mona Sahlins tal klockan 19.00. Hon värmde upp med ett anförande på Donners plats. Hennes entré aviserades av S-folk som tutade i vuvuzelor. Det blev en ödesmättad introduktion till anförandet. Jag hade aldrig hört sådana tidigare, och jag hoppas att jag slipper i fortsättningen. Vuvuzelorna åstadkommer verkligen ett gräsligt, entonigt oljud. Alla samtal runt omkring slogs ut vilket förmodligen retade folk mer än lockade till anförandet.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 15.30

I lunchdebatten fick paneldeltagarna frågan hur livsmedelsproduktionen skulle bli mindre miljöpåverkande. Moderaten Sofia Arkelsten, enligt egen utsago miljö- och jordbruksutskottets enda vegetarian, hade följade förslag:

- Ät upp, ät i säsong och roligare veggomat.

Med det sista menade hon att om den vegetariska maten blir mer lockande så äter vi mindre kött, och kött är ju enligt den rådande politiskt korrekta uppfattningen ett miljöhot. Fast mer veggo är kanske inte patentlösningen. Mular mot marken är också miljövård. När artisten Paul McCartney lanserade idén om köttfria måndagar påpekade en brittisk parlamentsledamot att Asiens risodlingar släpper ifrån sig lika mycket växthusgaser som Asiens djurhållning, så varför inte risfria tisdagar?

Det lät klokt, tyckte jag, så jag har nu infört risfria tisdagar utan att för den skull avstå från kött på måndagar.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 15.15

Strax före lunch lyssnade jag på en diskussion om framtidens hållbara mat mellan Peter Eriksson, MP, Eskil Erlandsson, C, Sofia Arkelsten, M, och Anders Ygeman, S.Den senare, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, serverade en oneliner jag inte hade hört:

- Gratis ost finns bara i råttfällan, som ryssarna säger.

Fast det hade Sofia Arkelsten, som påpekade att han hade dragit den i förra debatten också.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 2010 kl 15.00

Jag noterar att vi fått några kommentarer till bloggen. Det är bra, fler önskas. Var inte blyga.

Visst är det förvånande att Alliansregeringen så ihärdigt för fram vad de gjort för småföretagen, 172 åtgärder hävdar Maud Olofsson at de vidtagit, samtidigt som just många småföretagare skarpt kritiserar karensdagarna. Det är som om det är två olika världar.

Angående vilt som primärproduktion kan det säkert finnas en stor potential. Men att kalla jakt för primärproduktion låter lite tokigt i mina öron. Dock har jag länge ansett att det skjuts för lite av älg, vildsvin, björn och varg, och åtminstone de tre första går att äta, så varsågoda och skjut och ät. Säkert kan någon kändiskock hitta på ett vargrecept också.

Las Vernersson



Torsdagen 8/7 kl 12.00

Nu sitter jag på Gotlands museum bland runstenar och lyssnar på Louise Ungerth från Stockolms konsumentförening. Hon berättar om en undersökning om vad folk oroar sig för när det gäller mat. Som att folk tror att det finns plastkulor i margarin och massor med transfetter i massor av produkter. Det gör det inte alls. Folk är rätt korkade. Vill man veta hur man själv ligger till när det gäller myter om maten kan man gå till föreningens hemsida och testa sig själv.

Lars Vernersson



Torsdag 8/7 kl 10.45

Morgonbestyren med papperstidningen är över och jag kan återgå till bloggandet. Min kollega Sara har rest hem vilket är tråkigt men hade det goda med sig att jag kunde överta hennes cykel. Den har rätt lagom sadelhöjd.

Med den cyklade jag in till Almedalen i solsken, och jag får börja med att cykla tillbaka till vandrarhemmet eftersom jag upptäckte att jag behöver telefonladdaren som är kvar där.

Puh, det blir varmt. Men telefonen vågar jag inte vara utan. Tänk om någon lobbyist vill ha tag i mig. Vädret är verkligen vackert, så vackert att Gotlands Allehanda i dag skriver att det snart måste komma regn för att skörden ska bli riktigt bra. Det kom rikligt med regn i våras vilket gjorde att grödorna är frodiga i dag, men rotsystemet gick inte på djupet med ökad torkkänslighet som följd.

Lars Vernersson



Onsdag 7/7 20.30

Strax innan Centerledaren talade hoppade Staffan Danielsson, riksdagsledamot C, på mig. Ja, på ett trevligt sätt, förstås. Han lobbar med kraft om det han kallar livsmedelshyckleriet. Han tycker att debatten handlar oproportionerligt mycket om ekologisk produktion och för lite om det vanliga jordbruket. Han tycker att hans riksdagskollegor och många andra inte inser situationens allvar. "Eko ökar och svensk livsmedelsexport ökar, så vad är problemet? säger de", enligt Staffan Danielsson. Jo. problemet är att det vanliga lantbruket har minskat sin produktion med 30 procent de senaste 30 åren. Det har Staffan Danielsson tagit på sig att varna för, och det gör han alldeles rätt i.

Jag noterade också att jordbruksministern tillsatt en expertgrupp som ska ge ytterligare skjuts åt visionen om Sverige som matland. Experterna har utsetts utifrån de fem fokusområden som finns i visionen. Primärproduktionen är ett, som jag hävdar försummat, sådant område. Så vilka är experterna där? Jo, LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson. Och Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet!

Inget ont om honom, han kan säkert bidra till visionen, men som representant för primärproduktionen.?

Nej, Eskil, primärproduktionen behöver fortfarande en större plats i din vision, kändiskrögare och tv-personligheter finns det tillräckligt av redan.

Lars Vernersson



Onsdag 7/7 20.15

Jo, nu har Maud Olofsson talat inför väldigt entusiastiska anhängare. Jubel och applåder och glada miner. Hon talade om allt bra som Alliansen uträttat under de fyra åren vid makten, och varnade för hur det skulle gå om de rödgröna kom till. Mycket handlade om valfrihet, enklare regler för företagare, entreprenörskap och rut och rot och las. Inte mycket om landsbygd och lantbruk, tyvärr. Är det inga valvinnare för Centern?

Liksom LRF:s Stihna J Evertsson berättade Maud Olofsson en historia på temat mitt barn som entreprenör. Maud Olofssons son Jan var i unga år ett frö som hittade på ett och annat. Han kunde till exempel duka av bordet genom att kasta tallrikarna till diskbänken. Föräldrarna kunde bli lite trötta på honom. Ända tills modern läste en bok som beskrev ett barn som Jan, med slutklämmen: grattis, du har en entreprenör!

Lars Vernersson



Onsdag 7/7 kl 19.00

Det är ganska mysigt här i Almedalen. Solen skiner, folk sitter på filtar i gräset och lyssnar till politiker och, just nu, hög musik. Man kan titta på glada ungdomsförbundare som hoppar omkring framför bandet. Vilken minut som helst ska partiordförande Maud Olofsson tala. Få se om mysfaktorn höjs ytterligare.

Lars Vernersson





Onsdag 7/7 kl.18.45

Nu är jag inkvarterad och har fått tag i min hyrcykel. Med alldeles för låg sadel, och fastrostad är den så det går inte att åtgärda. Men de fyra växlarna klickar i lätt och förtroendeingivande.

Det är som sagt Centerns dag i dag, så jag har lyssnat till två C-ministrar inom loppet av en kvart, jordbruksminister Eskil Erlandsson, som talade om Matlandet Sverige, och miljöminister Andreas Carlgren, som delade ut Centerns miljöpris till två taxiföretag, Taxi Stockholm och Taxi 020 för deras satsningar på miljöbilar. "Vi köper en biogasbil om dagen" sa Gunnar Wallander, Taxi Stockholm. Taxi 020 avser att köpa in elbilar.

Elbilar ja, jag tänker på vad etanolutredaren Gustav Ladahl sa i ett seminarium tidigare i dag, nämligen att elbilarna i Tyskland håller på att bli omdiskuterade, precis som etanolbilarna är. Varför? Jo, de drivs av fossil el från brunkol.

Lars Vernersson





Onsdag 7/7 kl 18:35

Maud Olofsson (C) lägger inte beslag på allt rampljus i den park som ger namnet till hela Almedalsveckan. Vid sextiden fick jordbruksminister Eskil Erlandsson en stund i solen då han invigde den gårdsförsäljning av vin som Centerpartiet anlagt framför scenen. Fast det är gårdsförsäljning med citationstecken kring, det finns ju ingen gård i anslutning till den. Det är en uteservering som har gotländskt vin på menyn och centerpartistiska dörrvakter. Men trots det ett smart sätt att få ny uppmärksamhet för Centerns gamla krav på att gårdsförsäljning av vin tillåts. Om Centerpartiet blir kvar i riksdagen samtidigt som Kristdemokraterna åker ut men Alliansen ändå vinner valet så kan de kanske få som de vill. Fast Folkpartiet och Moderaterna vill invänta ett EU-beslut om Finlands kombination av alkoholmonopol och gårdsförsäljning. Det kan ta tid.

Sara Johansson



Onsdag 7/7 kl 16:23

Det är Centerpartiets dag i Almedalen och därmed finns det kanske en chans att jordbruket får en shout out från Almedalsscenen i kväll. De två partiledare jag hört, Vänsterpartiets Lars Ohly och Folkpartiets Jan Björklund, har inte sagt något som berör lantbruket, eller landsbygden för den delen, mer direkt. Vissa tyckare tycker att Centerpartiet bör vädja till sin gamla väljarbas för att inte åka ur riksdagen. Tror Maud Olofsson på dem så har jag en anledning att blogga efter partiledartalet. Det blir i så fall det sista jag skriver från Almedalen i år. I morgon tar jag fakirflyget (06:45) till fastlandet.

Sara Johansson



Onsdag 7/7 kl 16.15

Efter etanolevenemanget tänkte jag åka till den campingstuga där jag ska bo, men det visade sig vara en timme och en kvarts väntan på taxi. Så jag dök in i LRF:s lada i Visby hamn. Här berättar unga LRF:are om sina företag. Stihna J Evertsson berättar att hon har en entreprenörsfamilj, till och med den lille sonen drygt ett år är enligt Stihna en entreprenörstyp för "han vill inte lämna ifrån sig något utan att få något i stället".

Nu berättar Ellinor Eineren, 25-åring med internationell ekonomi, om hur riskkapitalister intresserar sig för lantbruk. Det är nämligen en framtidsbransch.

Om en halvtimme kommer min taxi. Då får jag tag i min hyrcykel som jag ska ta mig fram på i vimlet.

Lars Vernersson



Onsdag 7/7 kl 16:10

Den sista frågan till deltagarna på Arla-debatten var vad priset på en liter mellanmjölk är, enligt SCB:s statistik över snittpriser. Den frågan är ju, som moderator Anna-Karin Hedlund sa, lackmustestet för en politikers verklighetsförankring. Men nu hade ju Arlas folk stått utanför seminarielokalen och upplyst alla på väg in om vad priset är, så nu blev det väl mest ett test av politikernas närminne. 7,60 kom Staffan Danielsson (C) ihåg. Tina Ehn gick lite utanför frågan och satte priset på eko-mjölk senast hon var i affären till 8,90.

Sara Johansson



Onsdag 7/7 kl 15.05

Etanolseminariet, ordnat av Bil Sweden, var riktigt bra. En förnämlig panel med etanolkritikern Sören Wibe, E85-motståndaren men låginblandningsförespråkaren Per Kågeson, Lantmännens Alarik Sandrup, Naturskyddsföreningens Svante Axelsson med flera debatterade med både kloka synpunkter och glatt humör.

Jag gick därifrån styrkt i uppfattningen att etanol är bra. Den allmänna debatten tycks ha svängt ditåt. Professor Sören Wibe, som utrett etanolen åt regeringen och sågat den fullständigt, möttes av kritik, inte minst från Svante Axelsson. Det där om regnskog, livsmedelspriser och nettoutsläpp som etanolkritiker alltid för fram håller liksom inte längre.

Gustav Landhal, chef för Stockholms miljöförvaltning och ledare av projektet Best som utrett etanolen i grunden, konstaterade att etanol är mellan 4 och 75 procent bättre än bensin. Det är nog bara Wibe numera som tycker att bensin är ett miljöbränsle som överträffar etanol.

Lars Vernersson



Onsdag 7/7 kl 14:35

Debattdeltagarna fick redogöra för sina mjölkmeriter. Bo Bernhardsson (S) kan handmjölka, Tina Ehn (MP) hade sitt första jobb på en gård med 24 kor och Bengt-Anders Johansson (M) är uppfödd på spenvarm mjölk. Det fanns inget behov av att fastställa Staffan Danielssons (C) lantbruksförankring så han bjöd Arla på en slogan i stället: Livets vatten är mjölk.

Sara Johansson

Onsdag 7/7 kl 14:15

Som svar på Sven Jönssons tidigare fråga om vad politikerna anser om produktionsminskningen så var det ingen under Arla-debatten som gav sig på att förklara varför. Men Staffan Danielsson (C), Tina Ehn (MP) och Bo Bernhardsson (S) ansåg alla att den vikande mjölkproduktionen är ett problem och att det är en politisk uppgift att upprätthålla den. Bengt-Anders Johansson (M) ville inte skriva under på den LRF-lanserade domedagsprofetian om att den siste svenske bonden försvinner 2053 om nuvarande utveckling fortsätter.

- Jag har lärt mig tillräckligt om statistik för att veta att om man drar ut trender kan man få vilka resultat som helst, beroende på om tendensen är uppåtgående eller nedåtgående.

Sara Johansson



Onsdag 7/7 kl 13.40

Äntligen på plats i Almedalen. Nu ska jag bistå min kollega Sara i bloggandet. Hon är erfaren Almedalsbesökare, för mig är det första gången. Man ska vara försiktig med klädvalet, skrev Sara i ett tidigare inlägg, så man inte bir sammanblandad med någon åsiktsföreträdare. De har ofta enfärgade piketröjor. Jag valde en svart. Det ska man väl när man jobbar inom media. Och vita byxor. Svart och vitt kändes rätt, på något sätt.

Nu ska jag ut i seminarievimlet. Jag börjar med att lyssna på slutet i en etanoldiskussion.

Lars Vernersson



Onsdag 7/7 kl 13:30

Det sägs att skatterna är den stora valfrågan, och Arlas mjölkpolitiska debatt förstärker det intrycket. En försvarlig del av diskussionen var en skattefilosofisk match mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

Sara Johansson

Onsdag 7/7 kl 10:20

Besökarna angriper Arlas bjudbrunch som om de inte fått mat sedan... tja, det sista bjudminglet i går kväll. Fil, yoggi, keso, ost, yoghurt och mjölk, vanlig och laktosfri, representerar mejerinäringen.

Sara Johansson





Onsdag 7/7 kl 08:50

Med 1 396 evenemang under Almedalsveckan och en enda kropp är det oundvikligt att man måste välja bort, och oundvikligt att man kommer att missa saker som hade varit intressant för ATL:s läsare att veta. Tvekan över om man är på rätt plats eller om det händer mer spännande saker någon annanstans är det mest stressande med att vara här.

Då är det bra att ha vänner som i och för sig är i Visby med andra syften än att leta lantbruksnyheter men som ändå känner igen en när de hör den. Jag fick ett tips från en sådan person i går och det kommer snart att resultera i en nyhetsartikel här på atl.nu.

Sara Johansson

Tisdag 6/7 kl 18:14

Det är snart dags att packa ihop för dagen och som civil gå och lyssna på Jan Björklunds partiledartal. Morgondagens första programpunkt är Arlas debatt om politiska spelregler för mejeribranschen. Dit tar jag med mig Sven Jönssons fråga om produktionsminskningen i svenskt jordbruk och vem som har ansvar för det. Föreslå gärna andra frågor, eller kommentera något som skrivits här tidigare!Kommentarsfunktionen ligger nedanför bilderna till höger.

Sara Johansson



Tisdag 6/7 kl 18:08

Annika Unt Widell på Skolmatens Vänner, en avdelning inom LRF, har ett bitterljuvt problem. Ingen vill debattera mot henne. Att vara emot bättre skolmat är väl ungefär lika politiskt gångbart som att vara för att sparka på kattungar.

Sara Johansson





Tisdag 6/7 kl 18:05

Hört från publiken när moderatorn frågar om det behövs en djurskyddsmärkning.

"Det finns redan en: Svenskt!"

Sara Johansson



Tisdag 6/7 17:58

Ett tredje tema på Jordbruksverkets seminarium var djurskydd, överhuvudtaget ett väldigt populärt ämne i Almedalen i år. Jordbruksverkets djurskyddschef Björn Dahlén sa bland annat att den omdebatterade smygfilmade sekvensen från en svensk gård där flera grisar äter på en död artfrände inte skildrar ett djurskyddsproblem.

- Det är ett etiskt problem. Grisen som de andra knaprar på led inte, den var död och de andra grisarna led inte, det var ett naturligt beteende för dem.

Sara Johansson

Tisdag 6/7 kl 17:48

Flera andra gav sig in i debatten för att skjuta hål på Jordbruksverkets rekommendation om att äta mindre kött. En representant från Folkhälsoinstitutet verkade oroa sig för bristsjukdomar i spåren av verkets råd, eftersom de inte föreslår vad man ska äta i stället. Någon annan ville att verket skulle rekommendera kyckling före nötkött, eftersom kyckling är mindre klimatpåverkande, medan en tredje (Och med en tredje menar jag Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör på Scan.) ville att myndigheten skulle ta ställning för svenskt kött framför importerat. Till slut fick Livsmedelsverkets Sofia Spolander påpeka att även om det är skillnad på klimateffekterna mellan olika sorters kött, så är skillnaden större mellan kött och inte kött.

Sara Johansson

Tisdag 6/7 kl 17:37

När Jordbruksverkets Christine Gustafsson presenterade "Ät mindre kött" som ett av tre råd för miljövänligt ätande hettade det till. Svensk Dagligvaruhandels vd Tomas Svaton verkade anse att det inte spelar någon roll om svenskarna minskar sitt köttätande eftersom kineser och indier, som ju är bevisligen många fler än svenskarna, ökar sitt. Med det resonemanget spelar det ju ingen roll vad svenskarna gör i en massa sammanhang, kan man tycka, i alla fall tills vi blir fler än två miljarder. Och det kanske dröjer.

Sara Johansson

Tisdag 6/7 kl 17:18

Moderate riksdagsledamoten Bengt-Arne Johansson har för övrigt också giftgrön pikétröja. Men tillhör mig veterligen vare sig Jordbruksverket eller Greenpeace.

Sara Johansson

Tisdag 6/7 kl 17:10

Att så många organisationer, företag, partier och myndigheter har egna tröjor bäddar för sammanblandning. Jordbruksverket har precis samma giftgröna färg på sina pikétröjor som Greenpeace.

Sara Johansson



Tisdag 6/7 kl 17:00

Den första delen av Jordbruksverkets seminarium handlade om problemen med begreppet närproducerat. Verkets rapport kan du läsa om i en nyhetsnotis jag nyss lagt ut på atl.nu. Vad som inte fick plats i den var lite reaktioner från publiken. Moderate riksdagsledamoten Bengt-Arne Johansson tyckte det var självklart att det geografiska avståndet ska vara den rådande principen för vad som är närproducerat. Livsmedelsföretagens vd Agneta Dreber hade av förklarliga skäl svårt att svälja en definition där avståndet mellan producent och konsument är avgörande.

- Det vi vill är ju att folk i Europa ska äta det vi har närproducerat här. Och äta god mat som närproducerats i Italien.

Jo, allt är ju förstås närproducerat någonstans.

Sara Johansson

Tisdag 6/7 kl 16:00

Jordbruksverket har ett seminarium på fyra olika teman, vilket kan ses som effektivt, eller patologiskt splittrat. Populärt är det i alla fall, lokalen är fullsatt, lunchtallrikarna med gotländska delikatesser räckte inte till alla och med alla menar jag ALLA var där. Scan, Arla, Sveriges konsumenter, Naturskyddsföreningen, Livsmedelsverket, Miljöstyrningsrådet, Svensk Mjölk, Dyrare Mat Nu, Folkhälsoinstitutet och Köttfri Måndag.

Sara Johansson











Tisdag 6/7 kl 12:05

Bregottens förlorade helsvenskhet orsakade också frågor. Förklaringen är råvarubrist men det tyckte den gotländske Arlabonden Sören Isberg inte var någon anledning att använda dansk och finsk grädde.

- Höj priset mot handeln så att det går fram att det är brist.

Arlas Christer Åberg svarade att Bregott har haft en annan prisutveckling än mjölk, det vill säga priset har höjts med jämna mellanrum.

- Den kommer nog att fortsätta öka, men vi måste se till konkurrensen från margarin. Det är en balansgång.

Sara Johansson







Tisdag 6/7 kl 11:50

Det blev inte fullt så mesigt som befarat på Arlas seminarium, inte för att Arla Sveriges vd Christer Åberg, Jonas Carlberg, chef för mjölkpolitik på Svensk Mjölk och Tomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel gick i närkamp med varandra, utan för att det fanns vassa frågeställare i publiken.

En fråga från åhörarna var varför mejerierna inte kan övertyga konsumenterna om mjölkens rätta värde när bryggerierna kan kränga vatten för uppåt 20 kronor litern. Frågeställaren fick applåder från publiken. Arlas kommunikationschef Inger Myresten skickade av någon anledning först frågan till Tomas Svaton, den ende på podiet som inte representerade mejerinäringen.

- Det är aktörerna på marknaden som sätter priserna och konsumenterna som avgör om de är villiga att betala det priset, sa han.

När Christer Åberg till slut fick svara gratulerade han de vattensäljande företagen för deras framgångsrika varumärkesbyggande och imageskapande.

- Vi ska lära oss av det, inte irritera oss på det.

Sedan lyfte han fram laktosfri mjölk som ett exempel på innovativa produkter som Arla kan ta mer betalt för.

Sara Johansson







Tisdag 6/7 kl 10:15

Arla gör en charmoffensiv i Visby. I går bjöd de in till sitt lokala mejeriet, i dag har de ett mingel och seminarium med frågan "Vet du vad en liter mjölk kostar?", och i morgon bussar de, efter brunch, riksdagspartierna emot varandra i en debatt om politiska spelregler för mejeribranschen. Jag tänker gå på dagens seminarium men befarar att det blir en övning i inbördes beundran eftersom de flesta som deltar redan kör i Arlafilen, så att säga. Det bäddar inte direkt för intressant meningsutbyte. Men kanske kan Svensk Dagligvaruhandels vd Tomas Svaton få upp temperaturen, han brukar inte dra sig för att provocera lite i rätt sammanhang.

Sara Johansson









Tisdag 6/7 kl 09:30

Ett litet tips för dig som vill flanera i Visby under Almedalsveckan utan att bli ihopklumpad med diverse åsiktsföreträdare: Bär inte enfärgad t-shirt eller pikétröja. Många väljer att bära sina åsikter utanpå den här veckan och starka färger är trenden i år. Svenska kyrkan har röda pikétröjor, Piratpartiet lila. Greenpeace har, inte helt förvånande, illgröna t-shirts och Sverigedemokraterna, om möjligt ännu mindre förvånande, illgula tröjor med blå text.

Sara Johansson



Måndag 5/7 kl 16:50

Lite senkommet från förmiddagens djurskyddsdebatt.

Bengt-Anders Johansson, moderat riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, har tax. Som han tror att han skulle kunna träna till kamphundshumör om han ville. Inte för att han vill. (Och inte för att man kan göra något som helst som en tax inte vill.) Utan för att argumentera emot en lag mot så kallade kamphundsraser. Fast det sa han förstås efter att moderatorn Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige, hotade med att bussa sin staffordshire bullterrier på den som tyckte annorlunda. Kristdemokraternas Michael Anefur vågade trots det säga emot.

- Jag tror det finns hundraser som inte har en plats i vårt samhälle.

Sara Johansson







Måndag 5/7 kl 16:30

Det finns retoriska frågor och så finns det frågor där det är närmast rörande uppenbart vad den frågande vill höra för svar. Gustav Melin, vd för Svebio och moderator för Lantmännen-seminariet, frågade de deltagande politikerna om det är viktigt att det finns en svensk produktion av biodrivmedel, även om den är dyrare än importerad.

- Ja, för att minska sårbarheten, sa Karin Svensson Smith (MP).

- Nej, det finns ingen anledning att upprätthålla någon självförsörjningsprincip. Men nu får jag väl kompanistryk av LRF, sa Sofia Arkelsten (M).

Sara Johansson







Måndag 5/7 kl 16:15

Många av evenemangen under Almedalsveckan ställer frågor, precis som Lantmännen Energi gör med sin titel "Klarar vi 20 procent förnybar energi för transporter 2020?". Vänsterpartiet undrar om det är "Dags att rädda världen?", Businessregion Göteborg frågar "Har Göteborg tappat andan?" och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund ställer "Ättestupa eller folkhälsomål?" mot varandra, för att ta några exempel.

Det är mer eller mindre lätt att gissa vad de eftersökta svaren är (För de fyra frågorna ovan: Ja, ja, alla göteborgare jag känner andas samt ättestupa, förstås!) men man kan alltid räkna med att arrangören vet. Under politikerveckan är alla frågor retoriska.

Sara Johansson



Måndag 5/7 15:59

Det är ingen måtta på hur välvilligt inställd Sofia Arkelsten (M) är till Lantmännen Energis evenemang. Först hyllade hon kepsarna, sedan tackar hon arrangörerna för att de vill göra mer, närmare bestämt höja målet för andelen förnybar energi för transporter 2020.

- Jag var på seminarium med Bil Sweden i går, de hade dubbla nationalekonomer som sa att vi inte behöver göra någonting för att minska klimatutsläppen.

Sara Johansson









Måndag 5/7 kl 15:50

Karin Svensson Smith (MP) vill ändra pumplagen så att Svanencertifiering blir krav för drivmedel. Det oroar Alarik Sandrup på Lantmännen Energi. Eftersom Svanen enligt honom inte godkänner drivmedel som görs på spannmål.

- Det är någon konstig sorts ideologi i det, säger Lantmännen Energis näringspolitiske chef.

Sara Johansson









Måndag 5/7 kl 15:15

Tyvärr hade jag ingen uppkoppling på Gotlands museum så jag missade att det fanns en fråga till riksdagsledamöterna från Sven Jönsson. Men jag är relativt säker på att det kommer att finnas fler tillfällen att prata produktionsminskning.

Sara Johansson







Måndag 5/7 kl 15:07

Sofia Arkelsten (M) utsåg den klassiska keps Lantmännen Energi gav bort vid sitt seminarium till Almedalens "coolaste give away".

Sara Johansson



Måndag 5/7 kl 12:43

Nu väntar Lantmännen Energis seminarium på temat "Klarar vi 20 procent förnybar energi för transporter 2020?"

Medverkar gör bland annat miljöpartisten Karin Svensson Smith och moderaten Sofia Arkelsten. Har du några frågor till dem? Skriv dem i en kommentar så kanske jag får en chans att ställa dem.

Sara Johansson



Måndag 5/7 kl 12:30

Jag frågade de rödgröna om de anser att det är ett problem att många bönder upplever djurskyddsinspektörerna som okunniga och att de kan uppträda på ett sätt som djurägare kan uppfatta som kränkande. Har de något som att matchar Centerpartiets förslag om ett körkort för djurskyddsinspektörer?

- Det är en bra idé att höja kompetensen, men för det behövs det mer resurser och det vill vi ge länsstyrelserna, sa Jens Holm (V).

Miljöpartiets Helena Leander har mött bönder som talat om unga och orutinerade djurskyddsinspektörer, och medger att det är ett problem.

- Men någon måste kunna påtala brister, det vore värre om ingen gjorde det.

Helén Pettersson (S) påpekade att det också finns djurskyddsinspektörer som bemötts illa av djurägare.

- Man måste se båda sidorna.

Sara Johansson







Måndag 5/7 kl 12:17

Frågan om EU:s djurskydd i förhållande till det svenska var en av de mest diskuterade frågorna under debatten. Som ATL tidigare skrivit har ju EU-parlamentet röstat för att det införs en ramlag som inte skulle tillåta enskilda länder att ställa högre krav på djurägarna. Anita Brodén (FP) hävdade bestämt att partikollegan Marit Paulsen försäkrat henne om att det inte handlar om en harmonisering och att Sverige enligt parlamentets förslag skulle kunna fortsätta med skarpare lagstiftning. I så fall har Marit Paulsen ändrat sig sedan hon talade med ATL. Den i djurskyddssammanhang allestädes närvarande Gunnela Ståle hade nyligen fått samma besked av Marit Paulsen som ATL. Och Jens Holm, tidigare EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och nu riksdagskandidat, sa att det inte råder någon tvekan om att parlamentsförslaget innebär en harmonisering. Visst kan ett enskilt medlemsland försöka gå längre i djurskyddskraven, men det betyder att landet utsätter sig för risken att dras inför EU-domstolen.

- Och då är det den inre marknaden som gäller, sa vänsterpartisten som menar att djurskyddet inte smäller högt där.

Moderaten Bengt-Anders Johansson pekade ut det internationella djurskyddet som den viktigaste djurskyddsfrågan inför valet.

- Vi måste få upp nivån i EU och globalt.

Sara Johansson





Måndag 5/7 kl 11:50

Djurskyddet Sverige fick god publikutdelning på sin debatt, ett femtiotal personer dök upp för att lyssna när riksdagspartiernas ledamöter diskuterade allt från kamphundar till minkar. Inga överraskningar vad det gäller det senare, samtliga partier står där de stod tidigare. Socialdemokraternas Helén Pettersson slog fast att partiet är för att damma av den gamla propositionen som höjer djurskyddskraven på minkuppfödarna. Men hon tror inte längre att det kommer att betyda att näringen går i graven.

- I dag går det glädjande nog väldigt bra för svensk pälsfarmning så alla borde ha råd att bygga ut.

Sara Johansson





Måndag 5/7 kl 10:05

Djurskyddet Sveriges debatt med representanter från alla riksdagspartier kan följas på organisationens hemsida.

Sara Johansson







Måndag 5/7 kl 09:25

Miljöpartiets representant Helena Leander lever som hon lär. Hon avvisar arrangörernas transporterade flaskvatten och ger sig ut på jakt efter kranvatten att fylla sin vattenflaska med. Sara Johansson



Måndag 5/7 kl 08:50

Så var man här igen. På rosornas ö där man inte kan köpa en glass utan att hamna mitt i någons diskussion om politisk strategi eller cykla hem utan att nästan köra på en före detta folkpartistisk partiledare.



Politikerveckan i Visby är större än någonsin, den har växt varje år men i år är det dessutom valår vilket gör alla som vill påverka extra måna om att vara med. Själva deltagandet är det enda en organisation kan vara säker på att få ut av Almedalen. Med 1 396 evenemang är konkurrensen om uppmärksamhet stenhård.



Mitt första av de arrangemangen blir en debatt om djurskydd ordnad av Djurskyddet Sverige.



Kommentera gärna!



Sara Johansson