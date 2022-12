ATL-artikel gav Sverige ny kolare

ATL:s artiklar om bristen på svenskt grillkol fick Hans L. Olofsson att göra allvar av sina planer.

Utlösande faktor

Positiv respons

Nu jagar han finansiärer för att dra igång en egen tillverkning av björkgrillkol i Tornedalen.För några veckor sedan granskade ATL den svenska grillkolsmarknaden. Vår kartläggning visade att bara några promille av allt grillkol som säljs i Sverige – cirka 20 000 ton per år – kommer från svensk skog.Det blev den utlösande faktorn för Hans L. Olofsson och hans bror, som sedan något år tillbaka äger en skogsfastighet i Tornedalen.– Vi har funderat på vad vi ska ta oss till med den, och att tillverka grillkol av björk var ett av alternativen, berättar han för ATL.Bröderna presenterade sin idé i olika facebookgrupper och fick mycket positiv respons. Nu raggar de finansiärer via en crowdfundingsajt och har efter bara ett par dagar redan fått ihop 10 000 av totalt 150 000 kronor.– Det är ett sätt för oss att se om det verkligen finns ett intresse för högkvalitativt svenskt grillkol, säger Hans L. Olofsson.Pengarna ska användas till en modern ugn och målet är att vara igång nästa säsong.När ugnen går för fullt räknar man med att kunna producera cirka 350 ton grillkol per år. En svensk kolare kvar –– Svensk skog ratas för grillkol