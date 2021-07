ATG säljer hästkliniker

Försäljningen inleds under våren 2011 och beräknas vara klar om ett år. I ett pressmeddelande säger ATG att de vill att klinikerna ska finnas kvar där de finns i dag och därför kommer de till en början att behålla fastigheterna och större investeringar och hyra ut lokalerna till varje klinik.



De olika klinikernas verksamhet överlåts till ny ägare och hästklinikernas person kommer att få företräde som köpare.



Som ATL skrivit om tidigare har ATG Hästklinikerna under flera år haft lönsamhetsproblem. I höstas avsatte ägarna, Hästnäringens Nationella Stiftelse, den gamla styrelsen och tillsatt en ny med syfte att skapa lönsamhet i klinikerna. Men nu väljer man alltså att sälja all klinikverksamhet.ATL.nu