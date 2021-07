Återhämtning på Chicago-börsen

Veteterminer för leverans i juli slutade veckan ned med hela 6,5 procent efter en marginell uppgång till 7,835 dollar per bushel, eller 1,78 kronor per kilo (kron-dollarkurs 6,19).

Det var nya väderrapporter om läget i EU men även i Australien som fick vetepriserna att återhämta sig, enligt Bloomberg Business News. Befarad torka väntas stressa grödorna i fält några månader innan skörd i Australien och de nysådda fälten i Europa. Frankrike räknar dock med att årets skörd blir stor och att exporten ökar till 12,75 miljoner ton från tidigare beräknade 12,6 miljoner ton. Frankrike är världens näst störste veteexportör efter USA.



Även majspriserna utsattes för prispress under veckan och terminskontrakt med leverans i juli slutade veckan 1,8 procent ned, den första veckan på fem som majspriserna slutar lägre än veckan innan. Priset stannade vid 7,5975 dollar/bushel, motsvarande 1,48 kr/kg.



Sojabönor steg i fredagshandeln med 0,2 procent och stannade på 13,4574 dollar/bushel, 3,06 kr/kg, en nedgång på 4,1 procent under veckan. Sojabönspriserna har stigit kraftigt, och en anledning är att handlare i Argentina håller inne med försäljningarna i väntan på ännu högre priser. Leveranserna är nu bara en femtedel av de normala, enligt Bloombergs.

Normalt omsätts kontrakt vid den här tiden på året cirka 40000 till 50000 ton Rosario Cereals Exchange men nu bara 5000 till 10000 ton. Argentina är världens tredje största sojabönsproducent.



Majspriserna ligger nu mycket nära sitt all-time high i dollar räknat medan sojabönspriserna ännu ligger ungefär 20 procent lägre och vetepriserna cirka 40 procent under högstanivån satt i februari 2008.ATL.nu