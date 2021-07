Återhämtning för Valtra

Valtra tapp har varit större än de närmaste konkurrenterna. Förklaringen är delvis att det är mindre traktorer som minskat i försäljning och delvis att Valtra varit i ett generationsbyte i sitt modellprogram. Under hösten har man marknadsfört de nya modellerna och nu märks resultatet.



John Deere som under 2009 gick om Valtra i försäljningsstatistiken sålde under december månad 40 traktorer. Valtra sålde 132 stycken. En rejäl svängning från tidigare under 2009.



Den tydliga ledning i försäljningstoppen som John Deere hade lyckats ta efter tre kvartal är sett till hela året bara 18 fler sålda traktorer. Hans Dahlgren