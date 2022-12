Åter fler dödsolyckor inom jord- och skogsbruk

Antalet dödsolyckor inom jord och skogsbruk ökar igen, visar färsk statistik från Arbetsmiljöverket. Näringen sticker sedan länge ut som den mest drabbade när det gäller svåra olyckor, ibland med dödlig utgång.

Ingen trend

Ensamföretagare

– Det är den mest drabbade branschen om man ser till antalet sysselsatta och anställda, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, till ATL.nu.Däremot vill hon inte tala om någon trend. De senaste tio åren kan man se varierande siffror när det gäller dödsolyckorna. Under 2014 var det tio stycken inom jord- och skogsbruk, året innan fyra, år 2012 inträffade sex dödsolyckor och 2011 var det 13.– Den mer långsiktiga generella trenden är att antalet dödsolyckor blir färre och det gäller även inom jord- och skogsbruk. Däremot har den här nedåtgående trenden planat under de senaste fem-tio åren. Och faktum kvarstår att den här branschen är värst drabbad, säger Ann Ponton Klevestedt.Att jord- och skogsbruk är så hårt drabbat tror hon har att göra med det stora antalet ensamföretagare inom området.– Man jobbar som man alltid har gjort och har kanske inte alltid det högsta säkerhetstänket. I andra branscher har man kanske större möjlighet att vara två eller fler.Vid de flesta dödsolyckorna är ett större fordon inblandat. Bland olyckorna under förra året blev en person påkörd av en traktor och en annan klämdes under en skogsmaskin som välte.Om man bortser från dödsolyckorna har antalet anmälda arbetsrelaterade olyckor inom jord- och skogsbruket som lett till sjukfrånvaro legat på i genomsnitt drygt 350 om året under det senaste decenniet.Siffrorna gäller egenföretagare samt anställda sammanslaget.