Åtal väntar i entreprenadhärva

Brottsligheten ska, enligt polisens misstankar, ha gått ut på att köpa byggvaror och entreprenadmaskiner på kredit utan att betala.

Stor razzia

Flydde utomlands

De var i mitten av februari som ekobrottsmyndigheten slog till på bred front mot ett stort antal adresser i Uddevalla och Trollhättan med omnejd. Mer än 100 poliser var inblandade i razzian.Vid insatsen greps tre personer som misstänks för inblandning i brottsligheten. Under utredningens gång föll misstankarna på ytterligare två personer, skriver Bohusläningen.Enligt åklagare Per Håkan Larsson kommer de fem, som har kopplingar till grov organiserad brottslighet, att åtalas för grovt bedrägeri, grov oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott.Polisen har förgäves sökt en sjätte person som tros befinna sig utomlands. Vilken inblandning denne haft i bedrägerierna vill Per Håkan Larsson inte kommentera.– Jag går inte in närmare på det nu, det kommer visa sig i åtalet, säger han till tidningen.