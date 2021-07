Astronaut A4 - ny mjölkrobot från Lely

Lely har i A4 ändrat själva koboxen så att kon lätt kan gå ut och in. Utgången sker rakt fram i stället för åt sidan. Detta tillsammans med en rymlig och "kovänlig" design av boxen leder enligt Lely till mindre stress för korna och därmed mer mjölk åt bonden.



A4 är uppbyggd i moduler. En central enhet för vakuum- och rengöringssystem kan betjäna två mjölkboxar som kan placeras så långt som 30 meter från densamma. Denna uppbyggnad gör att A4 lämpar sig för mjölkgårdar med en produktion på mellan 300 000 liter per år till drygt 10 miljoner liter per år.ATL.nu