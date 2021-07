Åskan orsakar tusentals skador varje år

Varje år får Länsförsäkringar in 3 000 till 6 000 anmälningar om skador orsakade av åska och blixtnedslag. Under förra året anmäldes drygt 5 700 skador efter åska till Länsförsäkringar. Störst antal skador noterades i Jönköping, Älvsborg och Kalmar.



Vanligast är att åskan orsakar elfel. Med några enkla åtgärder går det att minska risken för skador, tipsar Länsförsäkringar i ett pressmeddelande. För att undvika att kraften från blixten leds in i byggnaden genom det befintliga ledningsnätet och orsakar skador kan man installera ett fast monterat åskskydd.

- Om huset inte är skyddat med åskskydd, överspänningsskydd och liknande så se till att dra ur sladden ur vägguttaget på telefon, tv, dator och annan elektronisk utrustning när de inte används. Då hindrar man åtminstone att ett eventuellt blixtnedslag skadar dessa saker, säger Susanne Fagerberg som är skadechef vid Länsförsäkringar Uppsala.ATL.nu