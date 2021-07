Ny teknik kan ta över virkesmätningen

– Jag personligen har mer än 30 års erfarenhet av att köra väghyvel. Så för mig och min personal har det varit roligt att ta in ett helt nytt märke och anpassa och utrusta maskinen från grunden, så att den passar våra behov här i Norden, säger Christer Dalmans, vd för CD Entreprenad som köpt den nya väghyveln till Anläggningsvärlden.

Rejält försäljningstapp för lastbilar 2020

”Marknadsutvecklingen är svårbedömd med dels coronapandemin, dels den finansiella oron. Men sett till ordertecknandet och den ekonomiska prognos som Svenskt Näringsliv tagit fram är i nuläget 4800 nyregistreringar av tunga fordon under 2020 den mest realistiska bedömningen”, säger Lennart Börjesson, ordförande för MRF och MRFs tunga styrelse i ett pressmeddelande.

AI mäter virkestravarna bättre

• Nu har Biometria börjat använda AI (Artificiell Intelligens) för att mäta virkestravar. Maskininlärningsmodellen har övat på 150 000 bilder där virkesmätare manuellt ritat in travens höjd och längd. Datorn har sedan gjort samma sak. AI-modellen presterade lika bra, eller till och med något bättre, än virkesmätarnas genomsnitt vid mätning av dessa mått, visar en tidig utvärdering.

”Vårt mål är en helautomatiserad mätning och med den här implementeringen är vi en bit på väg. AI och dataanalys blir en alltmer central del av vår verksamhet eftersom vi har tillgång till en stor mängd data. Den potential vi ser med AI inom svensk skogsnäring innebär stora möjligheter till effektivisering av virkesmätningen, men också till innovation”, säger Magnus Hedin, chef för utveckling och IT vid Biometria i ett pressmeddelande.

Einrides förstudie för skogsindustrierna snart klar

• Projektet med självkörande lastbilar för skogstransporter som ATL tidigare skrivit om är snart vid ett etappmål. Einride genomför just nu en förstudie tillsammans med flera stora aktörer som ska redovisas för partnerföretagen under andra kvartalet. Företaget jobbar också med andra aktörer. I flera år har man bland annat samarbetat med matkedjan Lidl. I oktober räknar men med att den första ellastbilen sätts in i Stockholmstrafiken.