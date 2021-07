Ärter körs med New Holland

Bland annat sköts transporterna av de skördade ärterna från fält och in till Findus anläggning. Dessutom körs under våren 1500 ton utsäde ut.



Anledningen att man kör med traktor och vagn i stället för lastbil är att traktorn är smidigare inne på gårdar.

Traktorerna är fem T6090, tre T7040 Auto Command, en T7070 Auto Command och en T6070 som levereras av Agroma Nordväst AB.

Man räknar med att varje traktor kommer att gå omkring 500 mil per säsong. Totalt skördas omkring 40 000 ton ärter och 10 000 ton andra grödor. Hans Dahlgren