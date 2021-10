Svar:

Arrendefrågor blir ofta specifika och individuella eftersom det finns lite olika förutsättningar. Grunden om vad som gäller hittar vi i arrendelagen som finns i Jordabalken.

När vi upprättar arrendekontrakt följer vi en mall som innehåller de punkter som är nödvändiga för att arrendekontraktet ska fungera för båda parterna. Dit hör bland annat vad arrendet avser, arrendeperioden, pris och uppsägningstid. Det är många som vill lägga till detaljerade krav i arrendekontraktet men vi brukar försöka hålla det enkelt till det som styrs av arrendelagen. Om det läggs till detaljer om hur vissa delar ska skötas är det viktigt att komma ihåg att det behöver uppdateras vid förlängning av arrendekontraktet eftersom en del villkor blir inaktuella om det är gamla kontrakt.

Det har under senare år varit mer diskussioner om hur man ser på markens bördighet, vad marken innehåller för näringsämnen. Det var vanligt längre tillbaka att skriva in i avtalet hur mycket fosfor och kalium som skulle tillföras per år, men den delen har försvunnit helt under de senaste 30 åren. Jag tycker dock det är dags att vi återigen tittar på hur näringstillförseln görs under arrendeperioden då det finns ett antal fall där fosfor och kalium har sjunkit en till två klasser på markkartan under tiden när marken varit utarrenderad. En bra regel är att som jordägare ha en aktuell markkarta när marken arrenderas ut och att den förnyas ungefär var tionde år för att kunna se om värdena bibehålls.