Arrendepriserna fortsätter öka

Enligt ny statistik från SCB har arrendepriserna ökat något under året. I genomsnitt betalar nu en arrendator 1 726 kronor per hektar och år för sin mark. Men det skiljer mellan olika landsdelar. I södra Skåne har priserna sjunkit de senaste åren, enligt SCB:s siffror från 4 421 kronor per hektar 2012 till 3 995 kronor 2018. I övriga regioner har det blivit dyrare att arrendera jordbruksmark.