Arne Rantzow avgår från Lantmännen Lantbruk

Lantmännen Lantbruk har senaste året gått med ett ordentligt minus och missnöje har grott runt om i landet.

Enligt Lantmännen Lantbruk själva pekar resultatet på att kundfokus måste öka och att förändringstakten inom affären måste höjas markant. Det kräver enligt divisionen ett nytt ledarskap och därför får Arne Rantzow nu gå.



På hans plats träder koncernchef Per Strömberg in tills en ny chef är tillsatt, men Arne Rantzow ska finnas till koncernchefens förfogande under den 12-månader långa uppsägningstiden.



- Jag vill tacka Arne som har gjort ett bra arbete genom åren och jag önskar honom lycka till när han nu går vidare mot nya utmaningar, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen i ett pressmeddelande.



En längre artikel finns att läsa i ATL:s papperstidning, där Per Strömberg utvecklar resonemanget om varför Arne Rantzow får lämna sin plats. ATL.nu