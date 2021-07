Arlas pris höll inte för granskning

Arlas säsongstillägg på 26 öre i oktober betalas inte ut. Det vet alla Arlas leverantörer. Ändå ville deras företrädare få ATL:s läsare att tro det. Informationschef Tobias Wåhlén hade till synes godtagbara argument för att säsongstillägget skulle med i ATL:s tabell.



Tabellen visade vad mejerierna betalar i baspris och olika tillägg i oktober. Bara pengar som faktiskt betalades ut i oktober fick vara med i jämförelsen. Därför räknades inte kommande efterlikvider och konsolidering med i tabellen.



Arla var helt med på noterna: jo, säsongstillägget på 26 öre betalas faktiskt ut i reda pengar till bonden i oktober månad. Nej, det är inte så att Arlas säsongstillägg bara är en räkneoperation på pappret, löd försäkringarna.



Den dag ATL:s pristabell publicerades (ATL nr 74 den 16 oktober) kom många reaktioner till tidningen från Arlas bönder. De protesterade mot att säsongs­tillägget var med i jämförelsen. En av dem skrev så här: "Roligt att du försöker jämföra mjölkpriser i dagens ATL. Men tyvärr har du nog missförstått Arlas prissättning lite eftersom säsongspriset är med. Detta får vi ju inte ut".



Först när ATL konfronterar Tobias Wåhlén med böndernas reaktioner på den publicerade tabellen backar han.

- Det bönderna skriver till dig stämmer. Det har tidigare varit så att säsongstillägget har betalats ut. Jag fick reda på efter publiceringen att det inte är så. Jag är ledsen för det, säger han.



Säsongstillägget fungerar i stället så att Arla under året bokför hur mycket varje medlem levererat under tilläggsmånaderna (hösten) och hur mycket som levererats under avdragsmånaderna (våren). I mars görs en justering för varje medlem som kan resultera i ett plus eller ett minus som regleras i årsavräkningen.



För Arlamedlemmarna som kollektiv är det ett nollsummespel över året.

"Vi vill gärna vara öppna med vad medlemmarna kan få av oss. Det är bakgrunden till ­Arlanoteringen" skrev Tobias Wåhlén till ATL under arbetet med prisjämförelsen. Men Arlanoteringen tycks ha lurat även företagets presstjänst.



Kommer ni att ändra Arla­noteringen nu?

- Nej, inte alls. Arlanoteringen har aldrig haft till uppgift att vara en likviditetsredovisning. För böndernas del finns räknesnurror på vår medlemssida där de kan räkna fram värdet på sin mjölk.



Ytterligare tre mejerier uppgav i ATL:s prisjämförelse att de betalar ut säsongstilllägg i oktober.

I Milkos, Norrmejeriers och Gefleortens fall stämmer det verkligen. Även om tillägget på hösten ungefär uppvägs av ett avdrag på våren, får bönderna i alla fall ett likviditetstillskott i oktober.



Fotnot: Arlanoteringen visar det högsta möjliga mjölkpris som går att få från Arla. Den är beräknad på en årlig leverans på 5 miljoner kilo mjölk och inkluderar beräknad efterlikvid och konsolidering samt tillägg. Bland annat ingår logistiktillägg för leveranser över 500 ton per år. Nu är Arlanoteringen 325,6. Anna Rosenberg