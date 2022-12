Arlas ordförande: "Det värsta året någonsin"

Tillsammans med Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk, mötte han på torsdagen media för att förklara varför priset till landets mjölkbönder är så lågt och vad de kräver av svenska politiker och EU.

– För ett år sedan började nedgången i avräkningspriserna och vi är fortfarande kvar där. Det är en otroligt allvarlig situation på mejerimarknaden, säger Åke Hantoft.

Kravlista

Minskning

Thomas Carstensen, globalt ansvarig för mjölkpulver på Arla, beskrev marknadssituationen. De två största importländerna av mjölk var 2014 Kina och Ryssland. De tog hand om 28 procent av totala importkakan.

Prispress

På minus

"Värsta krisen"

Nästa vecka ska LRF och LRF Mjölk, via sina båda ordföranden Helena Jonsson och Palle Borgström, presentera sina krav men torsdagens pressmöte var en generalrepetition. Det finns ett överutbud av mjölk, både i Sverige och globalt. Det är huvudorsaken till det pressade priset.I år har deras andel, av olika orsaker, minskat till 10 procent. Samtidigt har utbudet av mjölk ökat globalt.Det trycker ner priset och fortsätter trycka ned priset. Även i Sverige finns ett överutbud. Arla måste exportera cirka 25 procent av den svenska mjölkproduktionen. Det bidrar till lägre priser.– Vi har en internationell exponering, det har inte våra konkurrenter i Sverige, säger Åke Hantoft.Han betonar att Arla hämtar all mjölk från sina medlemmar var gårdarna än ligger och de ger samma pris till alla. Det är Arlas likabehandlingsprincip. Till den hör att varje medlem har en röst.I dagsläget ligger mjölkpriset minus foderkostnaden på 1,20 kronor. Överskottet ska betala maskiner, räntor och löner bland annat. För 1,5 år sedan var motsvarande överskott 2,06 kronor.– Den nivån, över 2 kronor, behövs för att siffrorna inte ska vara röda, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.Han menar att dagens läge är "den värsta lönsamhetskrisen på flera decennier" för branschen. LRF Mjölk vill nu att politiker agerar både i Sverige och i EU. Både Jonas Carlberg och Arlas ordförande Åke Hantoft är övertygade om att de närmaste sex månaderna "är väldigt avgörande".– Vill man bevara en svensk mjölkproduktion måste politiska insatser till, säger Jonas Carlberg.– Och vi behöver åtgärder nu, säger Åke Hantoft.Som flaggar för att Arla tvingas sänka avräkningspriset ytterligare under hösten.