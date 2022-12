Arlas attack mot Oatly

2012 införde Way Out West köttförbud. Tidningen GT svarade med att servera köttbullar. I en ny Arla-kampanj i Göteborg riktar Arla en känga mot musikfestivalens mjölkfria kampanj, rapporterar Dagens Media.

På reklamskyltarna skriver Arla "Förbjuden mjölk smakar bäst. Ha så kul på festivalen". På bilderna syns en person som fyller en fickplunta med mjölk.– Vi vill på ett humoristiskt sätt knyta an till mjölkförbudet och kanske ge ett litet konkret tips till besökarna. Mjölk är en näringstät sportdryck rik på proteiner som reparerar och bygger upp musklerna. Perfekt om man ska på festival och dansa till gryningen, säger Arlas presschef Claes Henriksson till Dagens Media.I juni meddelade Way Out West att festivalen i år blir mjölkfri och att havremjölksproducenten Oatly går in som ny huvudsponsor.