Arla väcker liv i brittisk lantbrukskooperation

Sedan 1994 när det statliga Milk Marketing Board avskaffades har brittiska mjölkbönder levt på marknadens villkor, "oskyddade" av någon kooperation. Milk Marketing Board hade då varit i bruk sedan 1939.

– Det sattes upp för att säkra en väg till marknaden för böndernas mjölk eftersom mejeriföretagen inte behandlade dem rättvist. Passade det dem inte, hämtade de helt enkelt inte mjölken, säger Jonathan Ovens, nybliven kooperatör sedan drygt ett år tillbaka då Arla Foods omvandlade partnerskapet med Arla Foods Milk Partnership, AFMP, till medlemskap.I dag är han helt övertygad om att kooperationen är den enda lösningen för att mjölkbönder ska kunna leva oskyddade, som tidigare av ett statligt inköpsmonopol som Milk Marketing Board.Kooperationsmodellen gör att man raderar ett marknadsled där ofta mjölkbonden drar det kortaste strået.– Vi har eliminerat ett steg i förädlingskedjan och säkrat mjölkens väg till marknaden och till högsta möjliga pris. Det har vi fått genom medlemskap i Arla Foods, säger Jonathan Ovens.Han har själv klättrat till toppen inom gruppen och sitter nu med i Arla Ambas styrelse och i AMCO (Arla Milk Cooperative).Han var tidigare ordförande i AFMP , omvald ett antal gånger och tror sig därmed inte bara tala för egen del utan en större del av Arlas nu närmare 3 000 nya brittiska medlemmar.– Alltsedan vi inledde vårt samarbete har det varit vår dröm och önskan att bli medlemmar i ett starkt europeiskt kooperativ med global närvaro.Vid sidan av Arla Foods finns ett mindre mejerikooperativ, First Milk, men huvuddelen av Englands drygt 11 000 mjölkbönder väljer att leverera mjölk till privata bolag, ofta via olika producentföretag som har kontrakt med mejeribolagen, mycket likt den lösning som Lactalis byggt upp i Sverige genom köpet av Skånemejerier.– Som jag förstår köper Lactalis bara den mjölk de behöver. Det ger dem en fördel över dem som måste ta emot all mjölk som produceras. Det är säkert ett bra ställe att vara på, säger Jonathan Ovens.Arlas brittiska bönder har inte som de svenska kollegorna möjlighet till split-leveranser.Den ekonomiska teorin säger att kooperativ gör bäst nytta där marknaden inte fungerar, och såväl mjölk- som köttbönder sitter i en sådan position där marknaden skulle kunna vändas emot dem och de då får stå för hela risken själva.Ett nära förhållande till dagligvaruhandeln är nödvändigt, men på armslängs avstånd, menar Jonathan Ovens.– Handeln ska vara böndernas vän, men vi måste organisera oss på vårt håll så att de kan vara våra vänner och inte ge dem möjligheten att inte vara det.Brittisk handel var tidigare med i en trepartsförhandling om mjölkpriset, men det upplägget har man lämnat och de får som alla Arla-bönder ett och samma pris. Och man ville inte ha ett pris bara baserat på försäljningen och resultatet i England.Arlas storlek ser Jonathan Ovens bara som en styrka och inget problem för medlem och ägare, men han ser att principen med ett och samma pris till alla, oavsett land, kan innebära vissa påfrestningar.– Jag är medveten om att produktionskostnaden är en annan i Sverige, men det är kanske mest en fråga för politikerna och branschorganisationerna.De nya ägarna har också betonat medlemmens roll som ägare tydligare och därmed styrningen av det bolag som de kallar "vårt bolag".Jonathan Ovens ser ingen risk med att stora kooperativ med en medlem en röst blir tjänstemannastyrda.– Jag kan bara prata för Arla, och så är inte fallet här. Företagsledningen får stå till svars inför styrelsen, säger Jonathan Ovens. Läs mer i serien