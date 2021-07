Arla särbehandlar Icas lanthandlare

KUNGÄLV ATL

- Det är inte rättvist, säger Ingvar Persson bakom disken i Bäcks lanthandel, 144 år och Sveriges äldsta.

Butiken, som har manuell betjäning och satsar på ekologiska varor, har hyfsad lönsamhet.

- Det går väl rätt bra, vi har två anställda, så vi ska inte klaga.





Har du någon förståelse för att de har ett sådant avtal med Ica?

Om mjölkförsäljningen skulle vika något, och hamna under 200 kilo eller 2 000 kronor, så måste Bäcks Lanthandel betala mellan 150 och 200 kronor för att få mjölken utkörd, enligt Ingvar Persson.Den lilla Icabutiken i Upphärad några mil bort, och alla andra cirka 400 små Icaaffärer på landsbygden, slipper dock betala, eftersom de är anslutna till Ica.Varken Ica eller Arla vill kommentera sitt avtal, men ATL har pratat med flera små Icahandlare som konstaterar att de inte betalar någon leveransavgift.- Arla slår undan benen för landsbygden, det är inte bara mig, de slår ut service och småbutiker på landsbygden, som ju är de som ska hjälpa bönderna. Men nu stjälps de ju när Arla agerar på detta sättet, säger Ingvar Persson.- Nej, inte alls. Ica styr mycket i svensk handel, de är stora och mäktiga, men jag menar att alla butiker ska vara lika behandlade, annars får vi felaktig konkurrens, säger Ingvar Persson.- Vi har extremt få fall där vi har kunder som inte har hittat en lösning på den här frågan, säger Christer Åberg, chef för Arla Foods Sverige.Lösningen, enligt Arla, är att lanthandlarna antingen betalar en leveransavgift, eller tar in mjölken via någon grossist, typ Snabbgross, Servera eller Menigo.- Ica har ingen gräddfil i förhållande till de andra dagligvaruleverantörerna, säger Christer Åberg.Torbjörn Esping