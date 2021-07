Arla ökar takten 2010

Även om avräkningspriset höjdes under slutet av fjolåret med närmare 30 öre per kilo var 2009 ett tungt år för Arla Foods och mejerinäringen i sin helhet. Nu förväntas dock marknaden stärkas med ökad efterfrågan såväl volymmässigt som produktmässigt.



För att svara upp mot denna förväntade efterfrågan planerar Arla Foods att investera 2,5 miljarder kronor i kapacitetsförbättringar och marknadsföringssatsningar. Bland annat kommer man att flytta över 250 miljoner invägd mjölk från bulkproduktion till förädlade produkter som Lurpak och Castello.



Budgeten bygger inte på förväntningar om ökad mjölkinvägning. Koncernchef Peder Tuborgh menar att priserna i dag inte är tillräckliga för att säkra en fortsatt hållbar mjölkproduktion, men han kan inte utlova högre avräkningspriser.



Han räknar med att koncernens intjäningsförmåga ökar med 7 procent - eller till 311 öre per kilo - under 2010 men det är inte lika med ett högre avräkningspris.

- Det beror helt på vad detaljhandeln och konsumenterna är beredda att betala för våra produkter men vi gör allt vi kan för att få ut bättre priser för vi vet att producenterna behöver det, säger han.



Priset på bulkvaror steg under förra hösten och har stabiliserats på en högre nivå. Men branschen väntar ännu på klara tecken på att priserna på förädlade produkter till handeln ska stiga.



Investeringarna i Storbritannien inkluderar ännu inte det planerade megamejeriet utanför London. Beslut om detta väntas någon gång i sommar.



Peder Tuborgh säger också att Arla Foods inte heller har några planer på att dra sig ur den kinesiska marknaden, som hittills varit en berg-och-dalbana för bolaget, och han räknar med att verksamheten där ger ett nollresultat i år.

- Marknaden växer nu igen, säger han.



För hela Arla Foodskoncernen räknar Peder Tuborgh med att resultat kring 950 danska miljoner kronor i år, något över målet för 2009 på 900 miljoner danska kronor.Jerry Simonsson