Arla ökade vinsten

Det kan jämföras med ett rörelseresultat för 2008 på 1149 miljoner danska kronor.

Enligt danska affärstidningen Børsen uppgår mejerikoncernens resultat före skatt under förra året till 1200 miljoner danska kronor (589).



Omsättningen uppgick under 2009 till 46,2 miljarder danska kronor, en minskning jämfört med 2008 då omsättningen var 49,5 miljarder danska kronor.



Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh är nöjd med hur koncernen klarat av ett år "när hela mejeribranschen varit otroligt pressad av den ekonomiska krisen". Men han säger samtidigt att mjölkpriset till ägarna inte varit tillräckligt bra under 2009.

- På det hela taget är den prisnivå som de europeiska mjölkbönderna har just nu inte hållbart framöver, säger han i en kommentar till bokslutet.



Mejerikoncernens samlade mjölkinvägning under förra året uppgick till 8660 miljoner kilo, en ökning jämfört med 2008 års 8243 miljoner kilo. De svenska medlemmarna levererade 1894 miljoner kilo under 2009, de danska 4352 miljoner kilo. ATL.nu