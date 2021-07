Arla höjer andra gången på två månader

Arla Foods ligger fortfarande i botten på den svenska mjölkprisligan efter höjningen på 13,5 öre per kilo den 30 november. Efter höjningen ligger "aktuellt pris" på 281,5 öre, vilket enligt bästa försök till jämförelse skulle vara det näst lägsta i landet efter Milko, som betalar 2,49 kronor i grundpris.



Arla Foods är det mejeri på svenska marknaden som är direktexponerad på den internationella marknaden med export och bolaget drabbades hårt och direkt när internationella mejerivarupriser rasade i kölvattnet av finanskrisen.

- Vi ser att den internationella marknaden stabiliserats och vi tror att vi kommer att kunna hålla det här avräkningspriset en bit in på 2010, säger Palle Borgström, styrelseledamot i Arla Foods. Styrelsen lovar dock ingenting och priset kan även gå uppåt, men en sänkning av avräkningspriset skulle säkert göra det svårt för styrelsen att nästa vår samtidigt klubba igenom den planerade mastodontanläggningen i England.



Även om den svenska marknaden klarat sig bra från den globala nedgången har även de svenska mejeriföretagen tvingats sänka sina avräkningspriser, som nådde toppen 2008 på runt 3,50 kronor per kilo i snitt, enligt Svensk Mjölk. Nu har det återigen börjat ske små justeringar uppåt.



Arla Foods och andra aktörer väntar nu på att prisuppgången på industrivaror ska sprida sig till affärerna med detaljhandeln, men koncernchef Peder Tuborg medger att läget är tufft.

- Det är ingen lätt sak att genomföra men vi arbetar hårt på att klara det, säger han.



Prognosen på ett resultat för helåret 2009 på 900 miljoner danska kronor ligger dock kvar och det ska ge utrymme mer pengar till leverantörerna.

- Det betyder att det finns utrymme för en ordentlig efterlikvid och konsolidering när året är slut, säger Peder Tuborg in en kommentar. Jerry Simonsson