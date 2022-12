Arla gör rekordresultat

Under första halvan av 2014 var omsättningen rekordhög, med höga mjölkpriser. Till andra halvåret vände det med högre tillgång än efterfrågan på mjölk samtidigt som Rysslands importförbud mot mejeriprodukter i EU blev allt tuffare.

Arlaintjäningen, alltså allt som Arla betalat ut till ägarna under året plus Arlas resultat per kilo mjölk, blev sammantaget högre än någonsin.– Vi är i en speciell situation, det är ett extraordinärt år, men vi ska ha respekt för att årsresultatet är starkt, säger Åke Hantoft vid presskonferensen. Under 2014 uppgick det till 41,7 eurocent/kg (3,72 SEK/kg), att jämföra med 41,0 eurocent/kg (3,63 SEK/kg) under 2013.Den invägda mjölken från ägarna uppgick till 11,7 miljarder kilo förra året, jämfört med 9,5 miljarder kilo 2013.– För våra mjölkbönder var 2014 ett år med det högsta utbetalda mjölkpriset någonsin. Men från det tredje kvartalet har det varit en enormt barsk volatilitet på mjölkmarknaden. Det ryska embargot slog kraftigt igenom i oktober månad. Tre miljarder kilo mjölk skulle göras om till andra produkter. När mjölkbönder producerar mer mjölk i världen blir det en kraftig obalans, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.Styrelsen föreslår en efterlikvid på 8,8 svenska öre per kilo mjölk. Vilket är en högre efterlikvid än vad företagets konsolideringspolicy egentligen ger. Det ger 1,5 miljarder svenska kronor till bönderna i ägarländerna. Det är på grund av den pressade likviditeten som styrelsen föreslår att man frångår policyn.Resultatet för året uppgår till motsvarande 2,9 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar det uppsatta 3 procentmålet som representantskapet satt upp.Arlas omsättning under året uppgick till motsvarande 96,5 miljarder kronor, vilket är den högsta någonsin. Den organiska tillväxten uppgick till 6,7 procent.Den internationella verksamheten ökade med 14 procent, framför allt i Kina, Mellanöstern och Afrika.Sverige är tredje störst av ägarländerna i omsättning, medan Danmark bidrar med mest mjölk.Arla uppger att de är redo att förädla upp till 500 miljoner kilo ytterligare mjölk till mervärdesprodukter under 2015. Peder Tuborgh tänker inte uttala sig om några prognoser för 2015.– Man kan se nya spirande positiva tecken efter en barsk vinter, mer kan jag inte säga. Webb-tv: Arlas finansdirektör kommenterar rekordresultatet – och mjölkkvoternas avskaffande.