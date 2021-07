Arla Foods höjde priset

Höjningen gäller från och med den 3 maj och ger en ny Arla-notering på 298,4 öre per kilo för konventionell mjölk och 430,2 öre per kilo ekologisk mjölk.



Bakgrunden till höjningen är enligt Arla Foods uppgång för den amerikanska dollarn och det brittiska pundet samt signaler om att marknaden för mjölkpulver har förbättrats.



- Ökningarna på den globala marknaden för mjölkpulver är just nu en motor för hela mjölkmarknaden, och pulverdelen i vårt företag bidrar till att vi nu kan höja priset till våra ägare, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh i en kommentar. ATL.nu