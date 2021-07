Arla Foods ägare backar upp ny kapitalmodell

NYBORG DANMARK ATL

Beslutet betyder att varje medlem nu bidrar med 13-15 öre/kg mjölk till konsolidering i företaget, en fördubbling jämfört med nu.



Arla behöver mellan fem och sex miljarder för att säkerställa sin ambition att öka omsättningen med 50 procent till cirka 75 miljarder danska kronor 2015. Trots pressad ekonomi väntas nu medlemmarna bidra med ytterligare 5-7 öre per kilo mjölk som totalt kommer att ge Arla Foods ytterligare 5-6 miljarder kronor för sina investeringar.



Av konsolideringen på 13-15 öre per kilo mjölk kommer en tredjedel att gå till individuellt insatskapital och 2/3 till kollektivt kapital. Ett nytt ägarinstrument sjösätts men alla former för det, bland annat förräntningen på kapitalet är inte helt klart.



Representantskapet tog beslutet med 85 procents majoritet (det hade behövts 75 procent). Det faktum att många bönder kan få det svårt kommenterade ordförande Ove Möberg så här:

- Det är klart att vissa medlemmar har det svårt men vi är pressade att gå framåt annars går vi bakåt om vi inte gör något.



Vice ordförande Åke Hantoft menade att svenska medlemmar i dagsläget inte får det svårare att klara de nya konsolideringskraven.

- Som det ser ut i dag med problemen i de danska bankerna bland annat så har de danska bönderna det tuffare, sa Åke Hantoft.



Lyckas ledningen med sin ambitiösa tillväxtstrategi ska de ytterligare 4-5 örena/kg mjölk i konsolidering ge mjölkleverantörerna ett mjölkpris som ligger 10-15 öre högre.



Totalt sett kommer den nya strategin att gå via organisk tillväxt, men också via joint-ventures och uppköp. Närmare fyra miljarder mjölk, också en ökning med 50 procent jämfört med dagens invägning, kommer att behövas.

- Fråga mig inte om den blir kinesisk, tysk eller amerikansk. Vi ser helst att vi kan börja på hemmaplan med dansk och svensk mjölk men det inser vi också att så mycket kan vi inte öka här, sa koncernchef Peder Tuborgh. Jerry Simonsson