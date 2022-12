Arla anmäls för att stänga ute konkurrenter

Enligt Dagens Nyheter är anmälarna mycket kritiska till det ”bonussystem” till handlare som de menar snedvrider konkurrensen. Anmälarna, ett antal svenska mjölkbönder utanför Arla, pekar på Arlas ”aggressiva sätt” att konkurrera ut mindre, fristående mejerier.

– Framför allt reagerar vi på det bonussystem Arla har gentemot butiker dit de levererar produkterna. Det hindrar oss mindre att sälja våra produkter, säger en av mjölkbönderna, som vill vara anonym, till DN.

5 procent i bonus

Arla friat tidigare

Enligt de kritiska lantbrukarna ger Arla upp till fem procent i bonus baserat på mängden mejeriprodukter som handlarna köper in från Arla. Enligt DN skulle de under fredagen föreslå för Konkurrensverket att Arla bryter ner sina bonus på mindre produktgrupper.Från Arlas sida förnekar man att det finns något bonussystem, men man spekulerar i att den leveransersättning som betalas ut till kunderna enligt en fast tabell kan ha lett till missuppfattningar.– Det finns inget bonussystem. Däremot har vi en leveransersättning och det är ingen hemlighet och inget unikt för Arla eller mejeribranschen. Den ersättningen har Konkurrensverket informerats om, säger Claes Henriksson, presschef på Arla Foods.Enligt Arla utgår deras leveransersättning från hur effektivt de kan leverera varor till kunden.– Kan vi fylla bilarna och spara in på logistik och transport går en del av den besparingen tillbaka till kunden, säger Claes Henriksson.De nivåerna utgår enligt Arla från en ersättningstabell och baseras på medelvikt per order varje vecka.– Det är inget man förhandlar, utan det utgår från fasta nivåer.Arla tillägger att man också har en leveransavgift om man beställer under 200 kilo eller 2 000 kronor. Konkurrensverket har prövat frågan om Arlas bonussystem tidigare. Den gången, 2011, var det Gefleortens mejeri som ansåg att Arla missbrukade sin dominans på Stockholmsmarknaden. Konkurrensverket beslutade då att inte utreda frågan vidare.