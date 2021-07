Årets traktor både smakar och kostar

VITTSKÖVLE (ATL)

Den utstrålar kompakt styrka där den står och väntar på vändtegen utanför Vittskövle i Skåne. Traktorn är en av de två första som kommit in i landet sedan i somras och är nu på turné för provkörningar och uppvisningar.





ATL har med sig Jonathan Persson, som är van att använda traktorn i dagligt arbete, för att försöka se vad som gjort just 828:an till Årets traktor 2011.-Den ser mindre och kompaktare ut än andra i samma klass, är hans första kommentar.Exteriört är det en stilig maskin som påminner mera om 900-serien än gamla 800-serien. Samma hytt och samma design på huven. Även chassit är mer likt storebrors. Deutzmotorn i 828:an lämnar maximalt ifrån sig 287 hästkrafter.Det finns en del fiffiga lösningar för att enkelt kunna göra vissa serviceåtgärder. Exempelvis sitter kylarna placerade efter varandra och är lätta att komma åt för att rengöra, och batteri och påfyllningslock för hydraulolja sitter lätt åtkomligt på höger sida.Reglage för såväl trepunkt, frontlyft, kraftuttag och hydraulventiler finns på utsidan.Den stora upplevelsen kommer dock när man kommer in i den lufttrycksfjädrade hytten. Den är stor och komfortabel. Förutom ratt och pedaler är alla reglage koncentrerade till armstödet. Allt styrs via den 10 tum stora touchskärmen. Vid körning kan det dock vara svårt att träffa rätt med fingret och därför kan det mesta även styras med rattar och knappar.Det finns näst intill oändliga inställningsmöjligheter beroende på vilken typ av syssla man ska göra. Exempelvis kan man enkelt välja vilken knapp på panelen som ska styra en vald hydraulventil, vändtegsautomatiken kan programmeras att reagera både efter tid och sträcka och kombinationer av dessa, och transmissionen har också väldigt många olika inställningsmöjligheter.-Man kan nästan ställa in den hur som helst, säger Jonathan Persson.Något som kan vara början på en trend är att styrbromsarna försvinner som standard och hamnar på tillbehörslistan. Den 828:a vi provade var utan styrbromsar.-Det är ju riktigt anmärkningsvärt.-Så länge du inte ska ha en traktor för rena transporter utan ha den till jordbearbetning så vill du ha styrbroms.Priset för traktorn ligger på 1,86 miljoner, med styrbromsar plus 20 000 kronor.-Det stora minuset är ju priset. Det är väldigt mycket pengar.Och om man ska ha användning av alla avancerade funktioner man betalar för kräver det en hel del studerande. Jonathan Persson tror att det är en traktor för den mycket teknikintresserade.-Man kan nog inte hitta någon bättre eller mera avancerad teknik i någon annan traktor.-Frågan är om det är värt det. Hans Dahlgren