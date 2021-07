Vanligaste objektet är en grävmaskin, 1 057 auktionerades ut under fjolåret. Men det är en traktorgrävare från Huddig som toppar listan över de dyraste maskinerna.

Totalt såldes det 63 782 objekt via Klaravik under 2020 och den totala auktionsomsättningen ökade från 1,5 miljarder 2019 till drygt 2 miljarder under 2020.