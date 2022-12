Arean per djur avgörande för byggkostnaderna

I undersökningen har Jordbruksverket jämfört kostnaderna för att bygga svenska, tyska och irländska stall för får och nötkreatur.

Olika stalltyper

Lägre kostnad per djur

Myndigheten ville se om de svenska reglerna gör det dyrare för svenska lantbrukare än för bönderna på Irland och i Tyskland.Enligt Jordbruksverket går det inte att dra slutsatsen att byggkostnaden per djur generellt är högst i ett land och lägst i ett annat. I stället är det vilken typ av stall man bygger och arean per djur som är avgörande och som har störst inverkan på byggkostnaden per djur.Största skillnaderna finns mellan olika stalltyper. Svenska liggbåsstallar för dikor och slutuppfödning av tjurar är dyra i jämförelse, och något som sällan byggs i de två jämförelseländerna.Eftersom man på Irland och i Tyskland ofta bygger med mindre utrymme än i Sverige ger det lägre byggkostnader. Men de irländska lantbrukarna bygger inte alltid de billigaste typerna av stall, enligt Jordbruksverket.Stallar med helspaltgolv kräver mindre area per djur och har en lägre kostnad per djur. Stall med ströbädd kostar minst att bygga per kvadratmeter, men arean per djur avgör i slutändan kostnaden.Ett exempel är svenska ströbäddsstall för dikor som i jämförelsen är det dyraste på grund av större utrymme per djur. För svenska tjurar i ströbäddsstall är det dock det motsatta - där är det svenska byggandet billigast. Och den totala byggnadsarean per tjur lägst i jämförelsen.Den största skillnaden i regelverk och som ökar de svenska byggkostnaderna är förbudet mot spaltgolv på liggytan till kor och får. Hela rapporten hittar du här (pdf):