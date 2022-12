Arbetsvillkoren blir bättre hela tiden

SLA delar Per Holmströms engagemang för kollektivavtal, jobben och företagen inom jordbruk och trädgård. Dock har hans svepande uttalande om att villkoren för anställda har försämrats ingen grund alls.

Framtiden för det svenska gröna näringslivet ser ljus ut på sikt. Dels tack vare att företagen här producerar det konsumenterna i allt större utsträckning efterfrågar - hälsosam, miljövänlig mat och med ett djurskydd i världsklass. Dels för att den svenska skogen har en nyckelroll i omställningen mot ett fossiloberoende samhälle.såsom vikande lönsamhet och stora investeringsbehov. Prispress och regelverk som fördyrar och krånglar till grusar framtidstron. Behovet av konkurrens på lika villkor som andra länder är stort.klimatets nyckfullhet styr vardagen för jobbet som ska göras på gårdar, i växthus och i skogen. Därför kommer alltid säsongsanställningar att behövas. Stängs möjligheterna till att anställa människor under den tid då morötterna kan skördas, vetet tröskas och träden planteras försvinner både jobben och företagen.utmaningarna för branschen är kompetensbristen. Företagen har helt enkelt svårt att hitta rätt medarbetare. För att överhuvudtaget kunna driva verksamheten vidare har företagen anlitat utländsk arbetskraft.Skogs- och Lantarbetsgivareförbundets obestridda utgångspunkt är att alla människor som är anställda inom det gröna näringslivet – självklart även medarbetare från andra länder - ska omfattas av kollektivavtal. Kollektivavtalet är garanten för att schysta villkor – rimlig lön, inflytande och bra arbetsmiljö. Antalet företag i branschen med kollektivavtal har inte minskat, det visar SLA:s medlemsstatistik.arbetsvillkoren i sektorn har försämrats, utan att ha något belägg för detta. Tvärtom har arbetsvillkoren förbättrats avsevärt i takt med att kunnande och teknisk utrustning gör jobbet lättare och bekvämare. SLA utbildar också sina företag i arbetsmiljöfrågor.att få in fler medlemsföretag och därmed få in fler under kollektivavtalshatten.Vi utgår från att vår fackliga part Kommunal kommer att bidra till en sådan utveckling. För att maximera möjligheterna till jobb och tillväxt i jordbruket och trädgård behöver vi tillsammans attrahera fler till branschen. Svartmålning och osanningar kan aldrig leda till en sådan utveckling.