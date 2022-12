Arbetsgivare rasar mot anklagelser om ockerhyror

Normalt kommer den utländske arbetaren till ett paket med arbete med en lön och en bostad där hyran dras av från lönen. Idag är det vanligt med avdrag på 3 000 kronor i månaden eller drygt 100 kronor per dag. Det är en ockerhyra enligt GS-facket som i ansökningar om arbetstillstånd ser att det är många som delar bostad, och tillsammans betalar mer än vad boendet kostar arbetsgivaren.

De anställda betalar 140 kronor per natt, men det täcker inte kostnaderna när en campingstuga med sex bäddar kostar 10 000 kronor i veckan.

– Vi har två personer som bara sitter och jobbar med att hitta och boka in boende till rätt standard, geografi och pris till våra arbetare.

Magnus Thor är en av Sveriges största skogsentreprenörer och har uppåt 300 rumäner i gång med röjning och plantering under våren. Och som ska sova gott. Totalt handlar det om cirka 50 000 nätter årligen som ska fram.

Förlorar cirka 1 miljon kronor på boendet

Den anställde betalar samma hyra, 110 kronor per natt, oavsett hur och var de bor. Det gör att Magnus Thor på vissa boenden vissa perioder får in mer i hyra än vad han har för kostnad just där och då.

Men totalt sett förlorar han cirka en miljon kronor på att hålla arbetarna med boende. Dels är hyreskostnaderna överlag högre än intäkterna, dels har han lönekostnader för de som jobbar med att hitta boendena.

– Vi tjänar inga pengar på det, jag skulle hellre vara utan hela paketet och ägna mig åt själva verksamheten i stället, säger Magnus Thor, som tycker att GS-facket har fel attityd.

– Det känns minst sagt tråkigt att GS ständigt har denna misstänkliggörande inställning till oss entreprenörer inom skogsvård och alltid försöker beskriva oss som oseriösa, hjärtlösa och extremt penningfixerade.