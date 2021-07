Även egenavgifterna sänks

Vid pressträffen sade Magdalena Andersson även att de tidigare presenterade förslagen gällande korttidspermittering , där staten går in och kompenserar för att anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid, även ska kunna omfatta ägare av aktiebolag och dessas familjemedlemmar.

Sänkt skatt för egenföretagare

Låneakut inrättas

Hyresstöd föreslås

Positivt mottagande

Paketet

Företag som drabbats av viruskrisen men i övrigt är friska ska kunna få lån från banken med statlig kreditgaranti på 70 procent av lånet. Maxbelopp per lån är 75 miljoner kronor.

Låntagaren ska betala ränta till banken, men får uppskov ett år.

Företag som vill låna förväntas avstå från aktieutdelningar samt bonusar till ledningen.

Garantier kan ges för totalt 100 miljarder i lån.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks under fyra månader. Gäller för högst 30 anställda per företag och för den del av lönen som understiger 25 000 kronor per månad. Max nedsättning per anställd cirka 5 300 kronor per månad.

Ålderspensionsavgift ska betalas.

Beräknas kosta statsbudgeten 33 miljarder i minskade inkomster.

Drabbade egenföretagare med enskild firma eller delägare i handelsbolag kan få sänkt skatt genom att vinst 2019 kan avsättas i periodiseringsfond och kvittas mot framtida förluster. Tak 1 miljon kronor.

Anstånd med skattebetalning, ett tidigare förslag, utvidgas. Innebär bland annat ökade möjligheter att skjuta upp inbetalning av moms.

I branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra coronautsatta sektorer kan staten ge bidrag till hyran med upp till 50 procent av en nedsättning i tre månader, från april till och med juni i år. Om hyresvärden sänker hyran från 10 000 kronor till hälften tar staten max 2 500 kronor av sänkningen.

Beräknas kosta statsbudgeten 5 miljarder.

Källa: Regeringskansliet