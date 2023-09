"Är min by straffad av högre makter?"

Sedan kom regnet. I nära två månader upplevde vi störtskurar och gula varningar. Den glädje som först kom med regnet efter den enorma torkan byttes ganska snart ut i förtvivlan. Första skörden hö hade torkat bort, skulle den andra nu dränkas av vattenmassorna? Med regnet kom också mygginvasionen, Västmanland är särskilt hårt drabbat.

När det äntligen slutade regna, på den femte dagen, kom beskedet om afrikansk svinpest i Fagersta och min by Olsbenning hamnade innanför den smittade zonen på nästan 100 000 hektar i Västmanland och Dalarna.

Jag har funderat på om vi är straffade av högre makter?

Eller om vi är aktörer i en katastroffilm?

Nu är jag en av invånarna i den smittade zonen. Vi lever under hårda restriktioner. Vi får inte gå eller rida i skogen, inte ha hundar lösa, inte plocka bär och svamp. Älgjakten är inställd samt allt arbete med skogsbruk. Förbudet för skogsbruk drabbar många företagare som lever på skogen. Att ställa in älgjakten har inte ens funnits i tankarna i mannaminne. Jag vet att ett tio-tal bestämda kvinnor i Norrbotten för ett 20-tal år sedan lyckades flytta älgjakten en vecka eftersom den inföll under bästa bärperioden. Det ansågs då heroiskt och absolut unikt. Någon sådant hade aldrig hänt. Älgjakten har högre status än julafton.