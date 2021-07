Äppeltavlor och specialjord på mässa

Emma Karp Lundströms väldoftande äppeltavla är årets blickfång på trädgårdsmässan i Älvsjö.



- Det gick åt 2,5 ton äpplen och 70 000 spikar. Främst har jag använt Äppelrikets egen sort Frida men även sorten Kim, berättar hon.





Tavlan påbörjades i söndags och stod klar under onsdagen. Beställaren är Tourism in Skåne.Motivet är Skånes konturer med upphöjda åsar och Stenshuvud utanför Kivik som en rart litet berg av äpplen.Härlig trädgårdsinpiration får besökarna i mässans idéträdgårdar där bland annat Norrby trädgård utanför Stockholm bjuder på ekologiska tankar och nybakat bröd.I en grön voljär betraktar två japanska silkeshöns förvånat mässbesökarna.- Hönsen är mina, ropar Alf Nobel från Rölunda gård utanför Bålsta. Tillsammans med Niklas Vestin lär han mässbesökarna blanda specialjord till trädgårdens och hemmets växter.Och enligt Alf Nobel är det skillnad på jord och jord. Basen är alltid torv, sedan tillsätts sand, lera, kalk och näring i proportioner för att passa olika typer av växter.Redan tidigt på torsdagmorgonen vällde besökarna in på mässområdet.De riktigt rutinerade utrustade med stora nätkassar i färgglad plast för att kunna frakta hem mässfynd i form av plantor, potatisutsäde och trädgårdskläder.Mässan Nordiska trädgårdar fortsätter fram till och med söndag. Marianne Persson