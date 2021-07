Användning av ädellöv stärks i nytt projekt

Skogsstyrelsen har fått EU-projektet Hardwoods are good beviljat inom Södra Östersjöprogrammet.

Under tre år ska projektet försöka finna lösningar på problem som att råvara blir kvar i skogen i stället för att komma till industrin, att kvinnor är starkt underrepresenterade i branschen och att små virkessortiment kräver speciella lösningar.

- Det är lite problematiskt just runt ädellövet. Om det inte finns efterfrågan på produkter av ädellövträ riskerar skogarna att försvinna eller bara användas som reservat. Om ädellövet ska leva vidare behöver man sköta om det och visa intresse, säger Ola Runfors, projektinformatör och skogskonsulent på Skogsstyrelsens Blekingedistrikt.



Projektet jobbar med alla ädellövträdslag plus björk och har en budget på 12,3 miljoner kronor. Pengarna kommer från EU, Skogsstyrelsen och de partners som är med: Polska statsskogen, litauiska skogsägarföreningen och High Competence Network i Tyskland. I gruppen övriga medverkande finns bland annat Södra och Nässjö Träcentrum med.



Den 25 maj blir det startträff i Gdynia i Polen. De som är partners och medverkande i projektet deltar, men projektet bjuder också in entreprenörer till träffen, allt från sådana som arbetar i skogen till logistikföretag och förädlingsindustri. De som är intresserade kan kontakta Skogsstyrelsen.

- Man kan öka användningen av ädellövträ, ja trä över huvud taget. Det finns många produkter som görs av andra material än trä, säger Ola Runfors.

Tina Andersson