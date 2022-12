Äntligen fokus på konsumtionens utsläpp

Naturvårdsverket har nyligen uppmärksammat hur svensk konsumtion ökat utsläppen i andra länder samtidigt som vi gjort stora insatser för att minska utsläppen inom vår svenska produktion.

Svensk livsmedelsproduktion har stadigt sänkt sina utsläpp och vi är duktiga på att producera allt mer klimatsmart. När vi tittar närmare på animalieproduktionen konstaterade FAO (Tackling climate change through livestock 2013) att västeuropeisk mjölk- och köttproduktion har lägst klimatutsläpp i världen. Tittar vi på ett europeiskt plan ligger Sverige i topp vad gäller låga utsläpp per kilo produkt.svenska konsumenterna samtidigt ökar sitt klimatavtryck utanför Sveriges gränser har vi inte vunnit något alls. LRF har under en längre tid, bland annat inom ramen för Miljömålsberedningen uppmärksammat den här frågan och tycker det är mycket positivt att Naturvårdsverket nu äntligen sätter fokus på konsumtionen.Naturvårdsverket visar att den del av utsläppen från svensk konsumtion som sker i andra länder har ökat med 50 procent de senaste 20 åren.De tydligaste trenderna är en kraftig ökning av utsläpp från konsumtion av mat och internationella transporter. Samtidigt har utsläppen till följd av vårt boende mer än halverats och utsläppen från inhemskt producerad mat har minskat med nästan en tredjedel. Utsläppen till följd av inhemska transporter har också minskat något, med cirka 10 procent.att klimatfrågan är global, och behöver motas på internationellt plan.Hittills har klimatpolitiken ganska ensidigt fokuserat på att sänka utsläppen inom landets gränser, med Naturvårdsverkets underlag kan vi få en mer rättvisande bild av var den stora klimatproblematiken ligger. Vart utvecklingen går, tvärt emot det önskade scenariot.är Generationsmålet, vårt tyvärr lite glömda miljömål som lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser".Ett miljömål som om det efterlevs, skulle innebära en försäkring mot att bra produktion inom landets gränser inte läggs ner till förmån för sämre produktion med högre klimatbelastning på annan ort i världen.bara ett första steg, nästa bör vara en uppgradering av Generationsmålets status så att konkurrenskraftsfrågan alltid vägs in samt en kontinuerlig redovisning av landets totala klimatutsläpp även utanför våra gränser.För att skapa maximal global klimatnytta är sedan det smartaste att öka den inhemska produktionen igen, flytta hem produktion och därmed sänka den totala klimatpåverkan.Hilda Runstenhållbarhetsexpert, LRF