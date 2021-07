Antibiotikaproblemet måste tas på allvar

Eller gamla: Svenska Dagbladet har i veckan dragit på om antibiotikaresistensen.



Det finns ofta?anledning att betrakta massmediernas larm om det ena eller andra med stor skepsis, men i fråga om antibiotikan är det allvar. När den inte längre biter dör folk av sjukdomar som vi vant oss vid att ta lätt på. I riskgruppen finns små barn, personer som genomgått stora operationer och cancerpatienter med nedsatt immunförsvar.



Nyligen presenterades en undersökning från Efsa, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, som visar att den multiresistenta superbakterien MRSA finns i grisbesättningar i 20 EU-länder. Den har inte påvisats i Sverige hos gris, däremot har enstaka fall hittats i hund, häst och katt.



Det är av yttersta vikt att MRSA inte förs in i lantbrukets djur. Det skulle dels bli ett arbetsmiljöproblem, dels ett problem inom humansjukvården.



I Sverige är förekomsten av MRSA bland människor förhållandevis låg, men antalet fall ökade under 2008 med 16 procent till 1 307.

Onödig utskrivning av antibiotika skyndar på resistensutvecklingen. Per 1 000 svenskar skrevs det under 2008 ut hela 423 antibiotikakurer. Under 2009 har användningen minskat något fram till hösten. Också på den veterinära sidan har förskrivningen i fjol, såvitt SVA kan bedöma i dag, varit på den vanliga nivån och i alla fall inte ökat.



På humansidan används antibiotika i onödan, och så är förmodligen fallet även inom djurhållningen, trots att det finns rekommendationer om att veterinärer noga ska tänka efter och välja preparat som påverkar resistensläget så lite som möjligt.



Hur högljudda olika larm blir verkar vara styrt av slumpen. WHO ska nu självkritiskt granska sina egna larm om svininfluensan.



Det är lätt att vara efterklok. Officiellt har hittills nära 13 000 personer avlidit i svininfluensa i världen. Bara i EU är den officiella siffran över döda till följd av antibiotikaresistens 25 000 per år. I båda fallen är mörkertalet mycket stort, det kan vara uppåt tio gånger så många som dör för att antibiotikan inte tar.



I det ljuset förefaller det vara fullt befogat att ånyo larma om antibiotikaresistensen Lars Vernersson