Ansiktsigenkänning avslöjar grisens känslor

På lantbruksuniversitetet Scotland’s Rural College (SRUC) i Edinburgh har djurpsykologer slagit sig samman med experter på maskinell bildbehandling från University of the West of England i Bristol (UWE) i en studie som kan få stor betydelse för grisnäringen om den faller väl ut. Genom att studera två- och tredimensionella bilder på suggors ansikten under vanliga förlopp inom grisproduktion hoppas forskarna kunna avläsa grisarnas sinnestämning maskinellt baserat på deras ansiktsutryck.