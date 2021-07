Ännu risk för höga vattenflöden

SMHI har sänkt varningarna i Blekinge, Skaraborg, Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro län från klass 2- till klass 1-varningar och tagit bort dem helt i Skåne, västra Götaland och västra delarna av Småland. Situationen har förbättrats men det är fortfarande risk för höga flöden i sydost. Många lantbruk har dock redan drabbats av översvämningar och på vissa håll har vattennivåerna inte nått sin topp än.



I Kalmar län förväntas Emåns huvudfåra nå sin kulmen nu i dagarna. Vid mätpunkten i Emsfors har flödet ökat från 40 kubikmeter vatten per sekund för tre veckor sedan till över 130 kubikmeter per sekund i början på veckan. Ytterligare ökning förväntas.



- Det kanske ökar med tio kubikmeter till innan vi når kulmen, säger Peter Sieurin, beredskapshandläggare på länsstyrelsen i Kalmar.



Merparten av de små och medelstora vattendragen har däremot redan nått sin kulmen. Översvämningarna har inte lett till några samhällsstörningar, men många lantbrukare har fått se sina åkrar och sin betesmark under vatten i området. Det är främst i området från Målilla till Högsby och Fliseryd som den översvämmade marken finns.



- Det som drabbas nu är framför allt jordbruksmarken på Mörlundaslätten och Fliserydsplatån.



Hur mycket mark som ligger under vatten är oklart, men det kan totalt röra sig om mer än 1 000 hektar, enligt Peter Sieurin.

- Man brukar säga att när det passerar 100 kubikmeter per sekund vid Emsfors så är det 1 000 hektar som svämmas över. Tove Nilsson