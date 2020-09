Innehåll från Maskinkanalen

-Vi letade egentligen efter två maskiner i en, och när vi hittade Manitoun så passade den så bra så det var inget att tveka på, berättar Håkan Carlsson som driver gården tillsammans med sin fru Catharina.

Deras nya Manitou ersätter två maskiner

Det är en solig men kylslagen dag när vi hälsar på hemma hos Håkan och Catharina Carlsson. De är den tredje generationen på gården och deras huvudsyssla är 100 dikor. Gården består av 150ha växtodling, 100 ha vallodling samt 70ha naturbete. Djuren står i centrum och de är självförsörjande på foder. När vi dyker upp är det dags för dagens första utfodring och vi förstår ganska snabbt varför Manitou MLA-T 533-145V+ Elite passade som handen i handsken för just deras behov.

– Tidigare hade vi en Manitou 935 samt en Volvo L50, och de var båda bra maskiner på sitt sätt. Men eftersom vi mest arbetar på höjder upp till fem meter så var det inte optimalt med en teleskoplastare. I hjullastaren så uppskattade jag smidigheten med midjestyrning men där räckte den oftast inte till på höjden. Nu klarar jag både att plocka balar högt upp och fördela ut det på ett smidigt sätt med en maskin, förklarar Håkan som bemannar Manitoun idag medan hans hustru fördelar ut strö med en traktor.

Smidigheten att kunna lyfta hela fem meter högt, men samtidigt kunna bära 3300kg last med svängd maskin passar perfekt för behoven hos Viby Beef. Maskinen är enkelt uttryckt det bästa av två världar.

– Jag önskade något med smidigheten och sikten hos en hjullastare, men samtidigt är jag ju tvungen att nå över ett lastbilsflak eller kunna lyfta och tömma säckar i såmaskinen på ett smidigt sätt. Manitou MLA-T 533-145V+ Elite är en perfekt kompromiss helt enkelt konstaterar Håkan.

Tack vare stora BM-fästet så är det enkelt att hitta redskap

Maskinen som Håkan och Catharina valde kompletterar deras maskinpark som för övrigt består av tre traktorer, en komplett vallkedja och en såmaskin. Den är utrustad med ett stora BM fäste och till det finns det en uppsjö av redskap.

– Vi har balgrip, planerskopa, krokodilgrip för att hantera ströbädden samt hydrauliska gafflar, men favoritredskapet är grej som heter Tanco. Den funkar så att den klyver ensilagebalarna men håller fast plasten och sparar enormt mycket arbete för oss.

Chansen till en rejäl demokörning fällde avgörandet

Utöver det så är maskinen utrustad med hitchdrag, traktormönstarde däck samt tilltalsnamnet Elite på slutet vilket skvallrar om att det är en fullutrustad maskin. Detta innebär bland annat bomfjädring som aktiveras vid hastigheter över 4km/k om man vill, ESC Easy Connect System för att smidigt kunna släppa trycket i hydraulslangarna vid redskapsbyten samt ”intelligent hydraulik” med de tre funktionerna quick lift, return to load samt bucket shaker. Maskinen har dessutom ett eco-läge som sänker såväl varvtal som bränsleförbrukning under transport när man aktiver det. Manitou MLAT 533-145V+ är en 40km/h maskin som tack vare sin starka motor dessutom klarar att dra last bra även i tungt underlag, något Håkan noterade redan vid den första demokörningen under höstsådden 2019.

– Det var väldigt uppskattat att vi fick genomföra en ordentlig demokörning i lugn och ro i riktiga förhållanden innan vi tog ett köpbeslut. Ofta vill leverantören att man ska lämna tillbaka maskinen redan efter ett dygn, och med transport ut och tillbaka så lämnar det egentligen inte särskilt många timmar till att bilda sig en uppfattning. Här hade vi den till låns i flera dagar under en maskinintensiv period och kunde bilda oss en uppfattning om det var rätt val för oss. Detta i kombination med duktiga servicelämnare på såväl Maskinservice i Katrineholm som på Karlstad Truck och Maskin gjorde att vi bestämde oss. Min erfarenhet är att Manitou har väldigt bra kvalitet, men man måste ändå veta att det funkar med service. Vår förhoppning är att den här maskinen ska fungera så länge vi fortsätter driva verksamheten, säger Håkan och Catharina.

Vi lämnar Håkan och Catharina att ta hand om sina fina dikor, och då de båda bara är i mitten av femtioårsåldern så innebär det att deras Manitou MLA-T 533V+ Elite kommer rulla på gården i många år framöver.

